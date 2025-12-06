Incubant y su secreto para sacar hasta 350 mil pollitos por día

Incubant nació en 2014 para resolver una crisis de suministro que dejó a los accionistas de Pollo Coa sin materia prima para su operación. Dependían de proveedores externos que, en un momento crítico, dejaron de venderles. “La empresa nace de ese desabastecimiento”, explica Miguel Castrillón, gerente de Antioqueña de Incubación S.A.S, que comercializa bajo la marca Incubant. Aunque la idea era solo resolver la situación, antes de abrir ya tenían los primeros clientes, lo que les mostró el camino.



El primer año cerraron con cinco millones de pollitos. Diez años después producían trece millones y proyectan llegar a veintidós millones en los próximos meses. Miguel, que ingresó como practicante en 2017 y asumió la gerencia tras un proceso interno de formación, destaca que la empresa evolucionó rápido porque el mercado los llevó a hacerlo. “Esto empezó como algo pequeño, enfocado solo en Pollo Coa, pero la demanda nos obligó a especializarnos”, afirma.



Hoy Incubant opera desde tres sedes productivas, dos granjas de reproductoras y una planta de incubación. Ambas con ambiente controlado y procesos automatizados, una tecnología poco común en Colombia en el momento en que fue instalada. El ciclo arranca con la compra de pollitas de un día a una empresa genética. Después de veinticinco semanas empiezan a producir huevo fértil, que pasa a incubación. Los nacimientos ocurren cuatro veces por semana y mueven entre 280.000 y 350.000 pollitos en una sola jornada. En el área de sexaje, colaboradores entrenados clasifican cincuenta pollitos por minuto. “Todo lo que nace debe salir ese mismo día, aquí no hay margen de error”, señala.



La distribución abarca Antioquia, Costa Atlántica, Santander, Magdalena Medio, Tolima y Valle del Cauca. Atienden a industriales como Mc Pollo, Friko, Pollo Coa y Acondesa, y también a agropecuarias que abastecen a pequeños productores. “En Antioquia entregamos cerca de quinientos mil pollitos mensuales a campesinos y productores de pequeña escala”, comenta.



La pandemia aceleró la expansión comercial. Con el país detenido, Incubant buscó mercados nuevos y encontró demanda nacional. Pasaron de cincuenta a ciento cuarenta empleados y avanzaron en eficiencia energética con una instalación solar fotovoltaica que hoy cubre entre el 50 % y el 60 % de su consumo.



La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha acompañado ese proceso con formación, asesorías empresariales, apoyo jurídico y laboral, programas de productividad y espacios de visibilidad. Además, otorgó a Incubant un reconocimiento por su gestión en eficiencia energética, un logro que Miguel destaca como parte del crecimiento técnico de la empresa.