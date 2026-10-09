Diana regresó a Cañasgordas y ahora atiende su droguería

En la calle Bolívar de Cañasgordas hay un local iluminado con una cruz verde en su logo. El lugar es blanco, ordenado y reconocido por los habitantes por la calidez en la atención. Se trata de Droguería Santa Elena, la empresa que Diana Cardona inició en 2021 y que hoy es referente; basta preguntar por Santa Elena para que cualquiera indique dónde queda.

Para Diana, la atención debe ir más allá de despachar. Junto con las mujeres de su equipo, procura que los clientes se sientan escuchados. Como ya sabe quién es cada persona que entra, está atenta a lo que busca y le ofrece una atención cálida y profesional. “Los clientes casi siempre se van con una sonrisa”, cuenta.

Ella nació en Cañasgordas, pero durante diez años trabajó como regente de farmacia en Buriticá. Los regentes son profesionales que se encargan de verificar que cada medicamento se dispense de forma correcta y segura. Esa experiencia le dio conocimiento técnico y práctica en el trato con el público.

Con la Vía al Mar y el proyecto del Túnel del Toyo, vio que Cañasgordas se consolidaba como una potencia del Occidente antioqueño, y quiso hacer parte de ese crecimiento con un lugar que reflejara su personalidad y en el cual sus paisanos pudieran encontrar lo que necesitaran para su bienestar. Por eso, se arriesgó y emprendió.

Al inicio, tenía muchos miedos y conocía pocas herramientas. Se encontró con las opiniones de quienes dudaban de que pudiera administrar un negocio, pero no se dejó vencer. “Yo me dije: esto hay que sacarlo adelante”.

En el camino encontró apoyo en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y su Círculo de Mujeres, una iniciativa en la que las mujeres que hacen empresa pueden encontrar mentoría, orientación y oportunidades de negocios. Diana describe el espacio como una pieza fundamental para su crecimiento. Aprovecha las capacitaciones de temas variados y la red para solidificar su negocio y sostener su empresa. “Yo siento que estas herramientas están para crecer y para ayudarse”.

Para ella, compartir con otras emprendedoras ha sido una forma de sentirse acompañada. Opina, desde lo que ha vivido, que “las mujeres, si nos proponemos lo que sea, somos capaces de alcanzarlo”.

Cinco años después, siente que su negocio la ha vuelto más madura, y planea seguir en la búsqueda de herramientas que le permitan soñar con nuevos proyectos. Ahora sabe que el miedo es algo normal en ese proceso, pero que vale la pena arriesgarse cuando se trata de crear empresa.