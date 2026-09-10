MinHacienda expide los 11 decretos de emergencia económica tras el terremoto: así funcionarán

Un mes después del terremoto del 10 de agosto, el Gobierno nacional ha expedido un paquete de 11 decretos de emergencia económica, numerados del 1379 al 1389, con medidas que abarcan desde la creación de un fondo para financiar la reconstrucción hasta cambios temporales en el funcionamiento de las entidades públicas, el sistema educativo y el manejo de la información estadística.
El terremoto del 10 de agosto a las 7:34 a. m. de magnitud 7,4 dejó una emergencia que puso a prueba la capacidad del Estado, a tan solo tres días de haberse posesionado Abelardo de la Espriella, para mover recursos entre territorios, mantener servicios esenciales y responder con rapidez en zonas donde las estructuras públicas quedaron afectadas.
Entérese: A las 7:34 a. m., Cali se detuvo por 90 segundos para recordar a las 154 víctimas del terremoto