Ya son 25 familias evacuadas de Manrique tras polémico operativo, ¿a dónde serán trasladadas?

La salida de las familias del sector El Jardín, en la comuna 3-Manrique de Medellín, avanza con mayor rapidez. De acuerdo con el balance oficial de la Alcaldía, 25 viviendas han sido evacuadas durante los últimos días, de un total de 73 hogares priorizados para esta evacuación humanitaria.
La Administración Distrital sostiene que la medida tiene un carácter preventivo y busca evitar una nueva tragedia en este sector, donde varias viviendas fueron levantadas sobre el cauce y las zonas de influencia de la quebrada La Mansión.