Gobierno inicia pagos a damnificados por terremoto vía SuperGIROS: así puede reclamar la ayuda

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) inició el desembolso de más de $3.324 millones correspondientes al primer mes del apoyo económico temporal destinado a los hogares afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026.
Los recursos están dirigidos a las familias cuyas viviendas quedaron destruidas o fueron declaradas no habitables, siempre que cumplan las condiciones establecidas por las autoridades.
En esta primera etapa, los pagos están habilitados para beneficiarios de 14 municipios de Chocó: Quibdó, Bajo Baudó, Río Iró, San José del Palmar, Nóvita, Bagadó, Lloró, Nuevo Belén de Bajirá, Río Quito, Alto Baudó, El Cantón de San Pablo, Riosucio, Bahía Solano y Cértegui.
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