27 colombianos que brillan en la liga de México, rival de la Selección; ¿quiénes son?

La Primera División de México se convirtió en casa de futbolistas colombianos durante los últimos años. En la actual temporada hay allí 27 jugadores. El fútbol manito tiene una de las mejores economías, no solo del continente, sino del mundo, por eso en su momento hubo fichajes como Ronaldinho, Sergio Ramos, Sergio Canales, Florian Thauvin o André Pierre-Gignac. Más allá de las grandes figuras europeas, Colombia también aportó históricos como Miguel Calero, Luis Amaranto Perea, Teófilo Gutiérrez, Aquivaldo Mosquera, Luis Gabriel Rey, Dorlan Pabón o Jackson Martínez. Estos nombres le dieron reputación a los jugadores criollos, que son cada vez más apetecidos en la Liga MX. Entérese: La Selección ya está completa en Estados Unidos y ya se sabe quién será el nuevo capitán

Aporte constante a la Selección

En la presente convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos contra México, Paraguay y Perú, hay cuatro jugadores que están en el fútbol mexicano: Kevin Mier, Álvaro Ángulo, Daniel Arcila y Óscar Perea. Mier, guardameta del Cruz Azul, lleva 2 años custodiando el pórtico de “La Máquina”, club con el que ganó una Liga MX, una CONCACAF Champions League y un título de Campeón de Campeones Mexicano. Kevin era habitual en las convocatorias antes del Mundial 2026, pero la inactividad que tuvo hasta abril por una lesión lo privó de ir al torneo. La “Pantera” Angulo es considerado uno de los mejores laterales del torneo mexicano. A sus 29 años, se adueñó de la banda izquierda de Pumas de la UNAM, uno de los cuatro clubes más grandes de ese país. Esta temporada lleva cuatro partidos, todos con un porcentaje superior a 6,8 en Sofascore. Daniel Arcila es la gran aparición del campeonato mexicano en general. El canterano de Envigado Fútbol Club está viviendo el mejor momento de su carrera en el Club León. Bajo la batuta de Javier Gandolfi y dupla de ataque con Díber Cambindo, Arcila suma 4 goles en Liga MX y 4 más en la Leagues Cup en los últimos dos meses.

Por último está Óscar Perea. El canterano de Atlético Nacional es titular indiscutido en el equipo más laureado de México: Club América. La afición de las “Águilas” está feliz con Perea como uno de sus delanteros, quien ya suma 3 goles en 8 presencias con los americanistas. Con 20 años, Óscar es el segundo jugador más joven de la convocatoria colombiana, solo superado por Matías Orozco, que tiene 18. Lea también: Once de los 20 arqueros titulares de la Liga Betplay son extranjeros

Vargas, el más emblemático

Además de los cuatro jugadores ya mencionados, hay otros 23 futbolistas criollos activos en México. De estos, el más destacado es Camilo Vargas, quien desde su llegada en 2019 al Atlas de Guadalajara se convirtió rápidamente en uno de sus máximos ídolos. Vargas, quien es canterano de Independiente Santa Fe y pasó por Atlético Nacional en 2015, encontró un nuevo lugar en el mundo cuando llegó al estadio Jalisco. Allí ya suma 251 partidos en la liga mexicana, torneo que ganó dos veces: 2021-2 y 2022-1. Este bicampeonato fue histórico, ya que consiguieron salir campeones después de 70 años sin títulos. El otro jugador que sigue activo y dejando huella en el fútbol mexicano es Stefan Medina. El antioqueño de 34 años de edad ganó una Liga MX con Pachuca y otra con el Monterrey. Tiene 3 títulos de CONCACAF Champions League, 2 con Rayados y otro con los Tuzos. Además, suma 392 partidos en la Liga MX, a 8 compromisos de los 400. Hay otros criollos que también pueden ser tomados en cuenta para una convocatoria en el futuro. Un portero de proceso como Jordan García (Atlante), defensas como Johan Romaña (León), Willer Ditta (Cruz Azul) o Cristian Borja (América) y delanteros que pueden servir en la Tricolor tales como Miguel Ángel Borja (América), Díber Cambindo (León), Santiago Londoño (León) y Óscar Estupiñán (Juárez). Johan Caicedo (San Luis), Édgar Guerra (León), Juan Pablo Torres (Necaxa), Jesús Murillo (Bravos), Christian Rivera (Pachuca), Andrés Arroyo (Pachuca), Juan Guevara (León) , Juan Valencia (Necaxa), Kevin Rosero (Necaxa), Juan Calero (Cruz Azul), Kevin Velasco (Puebla), José Zuñiga (América) y Kevin Palacios (Santos Laguna) completan el número de colombianos en la Liga MX. Lea también: David Alaba llega a Udinese y será compañero del colombiano Juan David Arizala Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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