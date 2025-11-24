“31 Minutos nunca fue solo para niños”: ¿Cómo ese programa chileno se volvió un fenómeno cultural?

31 Minutos, el noticiero más absurdo de la televisión infantil latinoamericana nació en un canal público chileno hace 22 años, pero sobrevivió a su formato original. Se transformó en compañía teatral, banda en vivo, fenómeno de culto y, ahora, en una productora con proyectos propios para plataformas como Prime Video.
Detrás de ese proceso está Álvaro Díaz, uno de sus creadores, quien define el secreto del programa en una sola palabra: libertad. “En la televisión pública se cayó en la idea de educar como si fuera una extensión del colegio, y eso es muy aburrido”, dice.