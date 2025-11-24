“31 Minutos nunca fue solo para niños”: ¿Cómo ese programa chileno se volvió un fenómeno cultural?

31 Minutos, el noticiero más absurdo de la televisión infantil latinoamericana nació en un canal público chileno hace 22 años, pero sobrevivió a su formato original. Se transformó en compañía teatral, banda en vivo, fenómeno de culto y, ahora, en una productora con proyectos propios para plataformas como Prime Video. Detrás de ese proceso está Álvaro Díaz, uno de sus creadores, quien define el secreto del programa en una sola palabra: libertad. “En la televisión pública se cayó en la idea de educar como si fuera una extensión del colegio, y eso es muy aburrido”, dice.

En cambio, 31 Minutos apostó desde el principio por un humor sin solemnidad, construido con disciplina, ensayo y una ética artística que se niega a subestimar a los niños. A pesar del absurdo, hay complejidad. Detrás de sus títeres de cartón y canciones pegajosas, hay una estructura que ha logrado cautivar a varias generaciones. En estos años han pasado por todos los formatos: televisión, cine, teatro, conciertos, festivales. Y ahora vuelven con Calurosa Navidad, una película original para Prime Video que retoma un viejo especial navideño de su primera temporada. Es una sátira sobre Papá Noel sudando en pleno verano chileno, donde el reno se fatiga, el regalo se pierde y Bodoque, el más irresponsable del elenco, es enviado a resolver el problema. Díaz lo explica con ironía, pero también con claridad. “Es una historia que nació en televisión, pasó por el teatro y ahora la reescribimos para cine. Estamos orgullosos del nivel artístico que alcanzamos, nunca fue solo para niños”.