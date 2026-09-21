En Amor y Amistad en Medellín ocurrieron más de 540 riñas y 46 capturas por hechos de intolerancia

Durante el Día del Amor y la Amistad en Medellín y el Valle de Aburrá se presentaron situaciones que estuvieron distantes de la idea de esta celebración. Según la Policía Metropolitana, se presentaron 541 riñas que dejaron a 46 personas capturadas en hechos que afectaron la convivencia en distintas zonas de la ciudad.
Así lo informó el comandante operativo de la Policía Metropolitana, coronel Edisson Perlaza, quien destacó que, pese a las cifras de casos, el balance fue positivo, teniendo en cuenta la reducción en comparación con 2025 y que estos altercados no produjeron homicidios.