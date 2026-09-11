Abecé del Presupuesto Participativo en Medellín: así puede votar por los proyectos de su barrio

Harry tenía una panadería en el barrio Santa Mónica, en el centro-occidente de Medellín, que funcionaba sencillamente bien. Luego entró a un programa del Presupuesto Participativo, recibió capacitación en contabilidad y mercadeo, y la Alcaldía le dotó el negocio con hornos y maquinaria de última tecnología. Hoy logró abrir una segunda sede en Manrique. Daniela, del Doce de Octubre, en la comuna 6, tenía el sueño de ser repostera, pero no los medios para hacerlo realidad. El Presupuesto Participativo le ayudó a montar su emprendimiento y pasó de vender postres esporádicamente a vender casi todos los días. Niños con problemas visuales que lograron hacerse los exámenes y conseguir sus gafas recetadas y familias de barrios populares que ven con orgullo cómo les mejoraron la fachada y la estructura de sus casas. Solo en 2024, 180 familias recibieron mejoramientos de vivienda. Y para el hambre, más de 83.600 bonos alimentarios han llegado a hogares vulnerables en lo que va de esta administración. Entérese: Más de 15.480 hogares se beneficiarán con la estrategia Medellín Cero Hambre en 2025 Estos son algunos de los logros, que en últimas son transformaciones de vidas, detrás del Presupuesto Participativo de Medellín, el mecanismo que le permite a cualquier habitante de la ciudad mayor de 14 años decidir cómo se invierte el 5% del presupuesto de inversión de la Alcaldía cada año. Este año, las votaciones serán del 16 al 20 de septiembre. Aquí le contamos todo lo que necesita saber para poder participar.

¿Qué es el Presupuesto Participativo?

En términos sencillos, el Presupuesto Participativo —conocido como PP— es la posibilidad que tienen todas las personas de Medellín, mayores de 14 años, de decidir cómo invertir recursos en su comuna o corregimiento. No se vota por el recurso, sino por proyectos: mejoramiento de andenes, cupos universitarios, atención en salud, mejoramiento de vivienda, escenarios deportivos, bonos alimentarios. Presupuesto participativo es una herramienta de participación ciudadana que les permite a las personas de Medellín decidir cómo invertir recursos en sus comunas y en sus corregimientos. “La gente sabe cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades y ellos, a través de este voto, pueden decir: yo quiero que mejoren los andenes de mi cuadra, yo quiero más educación, yo quiero mejoramiento de vivienda”, explicó Camilo Cano, secretario de Participación Ciudadana de Medellín. El 5% del presupuesto de inversión de la Alcaldía, aunque parezca poco, equivale a cifras significativas. En este cuatrienio, la inversión total por Presupuesto Participativo se calcula que llegue a $1,5 billones. Según explicó Cano, solo el año pasado, la ejecución superó los $450.000 millones.

¿Cómo construyen el tarjetón?

El proceso empieza desde mucho antes de las votaciones. Meses antes, la Alcaldía realiza una fase llamada “recolección de insumos”, en la que funcionarios recorren todas las comunas y corregimientos para preguntarle a la gente cuáles son sus necesidades. Esas ideas deben responder a los planes de desarrollo local de cada territorio y armonizarse con el plan de gobierno del Distrito. Una vez recogidos los insumos, la Secretaría de Participación revisa cuáles son técnicamente viables y, en trabajo conjunto con la Junta Administradora Local (JAL) de cada comuna y corregimiento, construye el tarjetón con los proyectos que la ciudadanía podrá votar. Esos proyectos, si resultan elegidos, se ejecutarán durante el año siguiente. “Cuando pasan esa fase de recolección de insumos, revisamos cuáles son todas esas ideas, miramos cuáles son viables y definimos un tarjetón con todos los proyectos que la gente va a poder votar”, explicó Cano. Las Juntas de Acción Local, en las que trabajan los ediles y edilesas elegidos cada cuatro años en las elecciones regionales, también pueden proponer la inclusión de proyectos de continuidad, amplio alcance y en circunstancias excepcionales. Pero las principales decisiones surgen de la recolección de insumos que se realizan en espacios abiertos a toda la comunidad.

¿Cómo y cuándo se vota?

Las votaciones de 2026 son entre el 16 y el 20 de septiembre. Están habilitadas las 24 horas durante esos cinco días y son principalmente virtuales. Cualquier persona que viva en Medellín, tenga 14 años o más y cuente con documento de identidad (tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía) puede votar. No es necesario ser colombiano ni estar registrado electoralmente: el criterio principal es vivir en la ciudad. Cada persona vota por los proyectos de la comuna o el corregimiento donde reside. Para votar, solo necesita ingresar a votapp.medellin.gov.co, donde el sistema le pedirá sus datos y podrá seleccionar los proyectos de su comuna o corregimiento.

El secretario también aseguró que el domingo 20 habrá puntos de votación presencial habilitados en colegios, canchas deportivas, juntas de acción comunal y otros espacios en todas las comunas y corregimientos, para quienes prefieran votar de forma presencial, no cuenten con acceso a dispositivos o internet o necesiten asistencia especial. Para cerciorarse de que no haya suplantaciones de identidad que afecten las elecciones, desde hace tres años el sistema cuenta con validación biométrica, lo que garantiza que cada persona vote una sola vez con su propia identidad. Ese cambio fue determinante para recuperar la confianza en el proceso, según cuenta Cano. En administraciones anteriores enfrentó denuncias por suplantación y manipulación de votos, además de denuncias de hechos irregulares dentro de las JAL y de las empresas contratadas para llevar a cabo los proyectos elegidos. El año pasado votaron 168.000 personas, la cifra más alta en los 22 años de historia del programa, casi el doble de las 90.000 que participaron en el primer año de la administración actual. Para el funcionario, estas cifras se han logrado gracias a la implementaciones de sistemas de transparencia como el mencionado. Además, celebró que la práctica fue reconocida por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) como mejor práctica internacional de participación ciudadana usando tecnología. Noticias relacionadas: ¿Por qué premiaron a líder comunitario en líos por caso de desgreño en el manejo del Presupuesto Participativo?

¿Qué proyectos financian?

¿Cómo hacerle seguimiento?

Una de las funciones más importantes del Presupuesto Participativo es el control ciudadano sobre la ejecución de los proyectos. Para eso, la Alcaldía habilitó en su página web una herramienta llamada “PP a un click”, donde cualquier persona puede ver el estado de ejecución de los proyectos aprobados en su comuna, verificar en qué van las obras y los programas, y hacerle seguimiento al uso de los recursos. “Para nosotros es muy importante el control social y la transparencia.”, afirmó.

Recuperación de confianza

El Presupuesto Participativo tiene 22 años en Medellín. En ese tiempo ha pasado por momentos muy distintos. En administraciones anteriores fue señalado de irregularidades graves: denuncias ante la Fiscalía por suplantación de votantes, contratos con empresas cuestionadas, recursos presuntamente destinados a financiar agendas políticas y no a los proyectos que la comunidad había elegido. EL COLOMBIANO denunció en su momento cómo se habrían gastado cerca de $1,2 billones del PP en viajes a otras ciudades y hasta al extranjero para unos pocos “elegidos”, en chaquetas y bolsos de marca y sobrevalorados, así como en encuentros que tenían un cuestionable efecto benéfico para las comunidades. La administración actual cambió la normatividad del programa mediante una consulta ciudadana, recorrió todas las comunas para identificar prácticas irregulares, implementó la validación biométrica para blindar las votaciones e invirtió en fortalecer los mecanismos de seguimiento y transparencia. El resultado fue el salto de 90.000 votantes en 2023 a 168.000 en 2025, un crecimiento cercano al 80%. “La gente vio que los proyectos se estaban ejecutando de buena manera, sin escándalo, sin financiar campañas políticas, sino para donde la gente verdaderamente lo necesita”, explicó Cano.

La nueva hoja de ruta del PP

En 2024, el alcalde Federico Gutiérrez presentó el Decreto 0473 que derogó el que había sido decretado por el exalcalde Daniel Quintero. Este nuevo oficio, que se elaboró con una consulta ciudadana y equipos técnicos administrativos, reglamentó las cuatro fases de la ruta de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo: planeación participativa, priorización participativa, ejecución y seguimiento y evaluación. El objetivo fue buscar una mayor participación de la comunidad y darle mayor transparencia a la manera como se destinan los recursos del PP. Además, se crearon nuevas tipologías de proyectos y comités gerenciales de proyectos

Recomendaciones para votar

Antes de votar, la Alcaldía recomienda informarse sobre los proyectos del tarjetón de su comuna o corregimiento, disponibles en www.medellin.gov.co desde el inicio de las votaciones. También puede consultar a su junta de acción comunal o participar en los espacios de socialización que la Secretaría de Participación realiza en los días previos al 16 de septiembre. Si quiere votar de forma presencial, consulte los puntos habilitados en su comuna para el domingo 20 de septiembre. Puede hacerlo en la misma página web de la Alcaldía o llamando a la línea de atención ciudadana. Si tiene dudas, irregularidades que reportar o situaciones sospechosas relacionadas con el Presupuesto Participativo, puede comunicarse con la Secretaría de Participación Ciudadana o reportarlas a la Personería de Medellín y a la Contraloría Municipal, que son los organismos de control encargados de vigilar el buen uso de estos recursos. El voto en el Presupuesto Participativo no es tan vistoso y llamativo como elegir políticos. Pero sí decide sobre la vida en el barrio: si habrá una nueva cancha, si los jóvenes podrán estudiar o si una familia de escasos recursos podrá poner un plato de comida en la mesa. Por eso, dice el secretario Cano, son quizás las votaciones más importantes. “Estoy votando por proyectos que le dan bienestar a mi familia, a mis vecinos, a la persona, a la cuadra, a todo el entorno”, concluyó. Lea más: “A Medellín hay que cuidarla”: Conglomerado de la ciudad es el segundo más grande del país con $55 billones de ingresos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas