En Venecia conservan abejas sin aguijón que producen miel con perfiles de sabor propios

Antes de visitar las colmenas y de probar las distintas mieles, Juan Pablo Villa Herrera dice que en ese patio de la Hacienda La Amalia (Venecia) se grabó una de las escenas de Bajo el cielo antioqueño, la película pionera del cine colombiano y, para algunos, síntesis de la idiosincrasia antioqueña de finales del siglo XIX y principios del XX. Propenso a las bromas, Juan Pablo dice que antes de la entrevista debemos probar el café. Desaparece unos minutos, dejándonos en un edificio de dos pisos, sin paredes, donde se almacenaba el café de la hacienda. Vuelve con un balde blanco, lo abre y de este sale el zumbido de las abejas.
Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9