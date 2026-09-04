De la Espriella cumplió la sentencia contra “Bendito Menor”: así cayó el ‘narcoinfluencer’ en su casa de La Guajira

El rumor de una traición interna en su organización, el uso de un dron extranjero de alta tecnología y la participación de una agencia estadounidense en la búsqueda, fueron los factores determinantes para darle fin a la cacería del escurridizo Naín Andrés Pérez Toncel (“Bendito Menor”), el jefe de la organización criminal “Los Pachenca” en La Guajira. Fuentes cercanas a la Operación Centinela de la Patria, como fue bautizada por el Gobierno, le contaron a EL COLOMBIANO que la Dijín y la Dipol de la Policía estaban tras la ubicación del delincuente gracias a una fuente humana, que lo localizó en una zona urbana de Riohacha compuesta por varios vecindarios. Desde hacía dos meses los agentes tenían desplegados en la ciudad un par de drones VTol Vector, para tareas de reconocimiento desde el aire, pero todavía les faltaban las coordenadas exactas de la vivienda, lo que podría facilitar el escape de su objetivo si se arriesgaban a incursionar en un cuadrante tan amplio. Lea también: Fotos inéditas | De sicario a mandamás de La Guajira, el sangriento ascenso de “Bendito Menor” en la mafia Después de que el presidente Abelardo de la Espriella lo hubiera declarado objetivo militar el pasado 9 de julio, Pérez Toncel se volvió más cuidadoso con sus telecomunicaciones. Esporádicamente salía en redes sociales, con un corto video desafiando a las autoridades, y luego apagaba su celular y su radio la mayoría del día, lo que dificultaba triangular su posición. En este punto de la búsqueda, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la principal agencia policial de Estados Unidos, se unió a los esfuerzos por ubicarlo. La cooperación se dio gracias a la recomposición de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, en especial para el combate a los carteles transnacionales de cocaína. Entérese: ¿Por qué “Bendito Menor” no cayó durante el gobierno de Petro? Esto se sabe Fueron los norteamericanos, según las fuentes, los que diseñaron el plan para obligar a “Bendito Menor” a que usara su celular el tiempo requerido para rastrearlo, difundiendo en los bajos fondos de La Guajira el rumor de que sus propios hombres lo habían matado. Incluso se distribuyeron los alias de los presuntos asesinos y traidores de “Los Pachenca”, lo que provocó decenas de cruces de mensajes entre los integrantes de la organización. El chisme empezó a rodar a principios de esta semana, llegando a oídos de los amigos y familiares, quienes activaron su red de contactos para confirmar si aquello era verdad o mentira. Lea también: Las últimas horas de ‘Bendito Menor’: así fue el operativo detallado que terminó con su muerte en Riohacha La noticia apareció en varios portales de noticias de la región, y luego en la prensa nacional, lo que obligó a ese grupo criminal a emitir un comunicado: “Negamos de manera categórica y tajante la información divulgada”, indicaron. No obstante, Pérez Toncel y su pareja Rosa Angélica Tarazona (“la Bebecita”) ya habían mordido el anzuelo. Hicieron varias llamadas a sus allegados para informarles que estaban vivos, incluso redactaron otro comunicado y lo subieron a las redes desde su guarida, y este fue el momento que aprovecharon los agentes para triangular su posición. En ese momento tenían en el aire un nuevo aparato, con más autonomía de vuelo y capacidad de interdicción tecnológica: el dron MQ-9A Reaper, una poderosa máquina de guerra prestada a Colombia por el Comando Sur de las Fuerzas Militares de EE. UU. Así lograron establecer que “Bendito Menor” y “la Bebecita” estaban en una residencia del barrio Los Olivos, que en el pasado había ocupado su madre y ahora se rentaba con una plataforma de alquiler. Aunque el dron Reaper tiene la capacidad de disparar misiles, esta opción se abortó desde el principio por tres razones: la presencia de civiles en la vivienda, observada por el monitoreo de las cámaras térmicas; el hecho de que estuviera en un área residencial urbana; y la cercanía de unos tanques de almacenamiento de combustible del aeropuerto de Riohacha. Entérese: Se burlaba del Gobierno, presumía lujos y vivía como influencer: así era la desafiante vida de ‘Bendito Menor’ antes de ser abatido Así que optaron por allanar la propiedad con hombres en tierra. Para la misión fueron seleccionados 30 policías del comando élite de Operaciones Especiales conocido como “los Lobos”, la Dijín y la Dipol, que incursionaron al anochecer del jueves 3 de septiembre. En el asalto fueron dados de baja “Bendito Menor”, “la Bebecita” y dos acompañantes apodados “el Tío” y “Casiloco”, encargados de operaciones logísticas y financieras. De acuerdo con la versión de los comandos, usaron fuerza letal porque los delincuentes los recibieron a bala. En el lugar fueron incautadas tres pistolas y una granada. Los demás civiles, incluyendo menores de edad, fueron reseñados por los agentes y dejados en libertad, dado que no había órdenes de arresto en su contra. La Policía anunció que los cuatro cuerpos serían llevados a la sede de Medicina Legal en Barranquilla, para establecer su plena identidad. La medida fue rechazada por Rosa Pérez Toncel, hermana de “Bendito Menor”, quien solicitó que los dejaran en su tierra para adelantar las honras fúnebres.

De sicario a capo de La Guajira

Para Naín Pérez, una carrera en el delito y una vida en la farándula eran dos caras de la misma moneda, y entre las balas y los focos de las redes sociales encabezó una generación de centenials del crimen que aterrorizó a muchas comunidades en Colombia. Apenas tenía 26 años de edad, por lo que su ascenso en la jerarquía criminal fue sangriento y su bastante corto. Según con fuentes judiciales, su carrera ilegal comenzó a documentarse a los 19 años, como sicario de “Los Pachenca” en La Guajira. Este grupo, originario de Santa Marta (Magdalena), había iniciado desde 2020 una expansión hacia ese departamento y el Cesar, peleándole las plazas de narcotráfico y extorsión al Clan del Golfo. Puede leer: ¿Quién era ‘La Bebecita’, la pareja de ‘Bendito Menor’ que fue abatida con él? Tras la muerte de su fundador Jesús María Aguirre (“Chucho Mercancía”), durante una operación policial en 2019, adoptaron el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y mutaron de ser una banda urbana a una estructura con tentáculos rurales y fuertes redes transnacionales en el Caribe. En el conflicto contra el Clan del Golfo, “Bendito Menor” logró notoriedad por varios asesinatos que le dieron “prestigio” en el bajo mundo. Así recibió la confianza para ingresar al anillo de seguridad de los máximos jefes del grupo: los hermanos Carmen Evelio, Fredy y Danilo Castillo Carrillo, más conocidos como “Muñeca”, “Pinocho” y “Menor”, respectivamente. “Los Pachenca” o ACSN se convirtieron en un objetivo estratégico para las autoridades, que propinó fuentes golpes a su jerarquía en los últimos años. De uno en uno fueron cayendo esos cabecillas, lo que facilitó el ascenso de “Bendito Menor” y otros mandos medios. En 2024 el jefe militar de la estructura, José Pérez Villanueva (“Cholo”), le entregó la misión de comandar los negocios de la estructura en su tierra natal, en particular en Riohacha y los municipios de Albania y Maicao. “Bendito Menor” quedó a cargo del frente Javier Cáceres de las ACSN, con 170 hombres armados, que no solo se enfrentaron al Clan, sino también a una facción local conocida como “los Jota Jota”. También le puede interesar: “Bendito Menor” es el primer objetivo militar de De la Espriella que muere en operativo: ¿quiénes siguen en la lista? En el marco de esas disputas, las autoridades le atribuyeron masacres, secuestros y extorsiones a granel, que llevaron a la quiebra a varios establecimientos de comercio; de igual manera, el desplazamiento forzado de 80 familias. A los narcos que pretendían sacar cocaína por las playas y puertos de La Guajira, les cobraba 100 dólares por la custodia de cada kilo y US500 por el despacho en lanchas rápidas. Y a los lancheros les advertía que, si eran capturados con la droga y lo delataban, les mataría la familia. Según el reporte oficial de la Dijín, Pérez Toncel “era requerido mediante Circular Roja de Interpol y tenía cinco órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado”. Uno de los casos incluidos en el expediente es “el secuestro, tortura, homicidio y desmembramiento de un menor de 16 años de nacionalidad venezolana, ocurrido en diciembre de 2025”, añadió la agencia policial. Por información que condujera a su localización había una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos, que al parecer será pagada a la fuente humana que cooperó con la investigación. Fue en este punto, siendo ya coordinador regional de “Los Pachenca”, que “Bendito Menor” empezó a exhibir en redes sociales un estilo de vida de mafioso, junto a su esposa Rosa Tarazona. Crearon cuentas en Instagram, Facebook y TikTok, con miles de seguidores, en las que ostentaron lujos y parrandas, presentándose ante la sociedad como una especie de “influencers del crimen”. Se volvieron comunes sus publicaciones con trajes camuflados y armas automáticas de corto y largo alcance, vehículos de alta gama y licores finos, al tiempo que organizaban caravanas de motos en las vías principales de La Guajira y Magdalena, retando a las autoridades que los perseguían. También contrataban fiestas con DJ, prepagos y cantantes de vallenato, a las que solo podían ir miembros de la banda e invitados VIP.

Enfrentado a De la Espriella

En 2025 el presidente Gustavo Petro le otorgó el estatus de negociador de paz, en medio de los acercamientos para instalar una mesa de diálogos sociojurídicos con “Los Pachenca”, por lo que las órdenes de captura que tenía vigentes fueron suspendidas. Pese a este beneficio, el gobierno de Petro se acabó el 7 de agosto de 2026 sin que se concretara dicha negociación. El pasado 9 de julio Abelardo de la Espriella declaró objetivo militar a “Bendito Menor”, cuando todavía era funcionario electo y no había recibido la banda presidencial. En aquel tiempo publicó un mensaje en su perfil de X, dirigido al ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Mora López. “Este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, dijo. No se pierda: Amor, rosas y antorchas: así fue la lujosa propuesta de matrimonio de ‘Bendito Menor’ a ‘La Bebecita’ antes de ser abatido en La Guajira Y añadió que “les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”. La solicitud del presidente se dio a raíz de la difusión por internet de un video grabado en las calles de Riohacha, donde “Bendito Menor” y “la Bebecita” encabezaron una caravana de motociclistas celebrando la victoria de la Selección Colombia sobre Ghana en el Mundial de Fútbol, el pasado 3 de julio. La respuesta del centennial fue publicar otro video desafiando abiertamente esa orden del político. Se grabó haciendo piruetas en una moto de alto cilindraje, en una carretera al borde del mar en la Alta Guajira. Comentó que estaba “melo” (bien), y agregó a renglón seguido que “mi patria va más allá de simples palabras, porque mi patria es mi firma”. Días después posteó fotos vistiendo una camiseta blanca con letras rojas, que decían “Anti Abelardo”, y un video en el que se burlaba de unos balones de fútbol que De la Espriella les regaló a unos niños damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. En dicha grabación apareció haciendo un “sancocho de balón”, con la pelota en una olla, menospreciando el gesto del mandatario con los infantes. Le puede interesar: “Bendito Menor” es el primer objetivo militar de De la Espriella que muere en operativo: ¿quiénes siguen en la lista? Fuentes cercanas al jefe de Estado le contaron a EL COLOMBIANO que este tipo de publicaciones enfurecieron a De la Espriella, quien les exigió a los generales de la Fuerza Pública un resultado contundente contra el personaje.

Los que siguen en la lista

“Bendito Menor” es el primer objetivo militar declarado por De la Espriella en ser eliminado durante una operación de la Fuerza Pública. Por eso el presidente de la República viajó a Riohacha para presentar ese resultado ante la prensa y la comunidad, en la mañana de este viernes. Frente a los cuatro cadáveres envueltos en bolsas de plástico, en una guarnición militar, afirmó: “Ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y el Caribe colombiano (...). Este delincuente tenía arrodillada a la población, llena de miedo”. “Los Pachenca” se pronunciaron frente al hecho por medio de un panfleto distribuido en internet. Lamentaron la muerte de sus integrantes y afirmaron que “aunque es un golpe a nuestra organización, no habrá retaliaciones”.

Vale la pena recordar que De la Espriella ya firmó la extradición de los dos jefes de esta estructura, los hermanos “Muñeca” y “Pinocho”, aunque esta último está prófugo de las autoridades. Su persecución será ahora la nueva prioridad. Pérez Toncel hacía parte de un grupo de criminales declarados objetivo militar por De la Espriella. Dichos anuncios los hizo después de consejos de seguridad regionales, en los que alcaldes y gobernadores le exponían la situación de orden público de sus territorios. Los otros que están en la mira son Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”), cabecilla del frente de guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN); y Carlos Eduardo García Téllez (“Andrey Avendaño”), el jefe político del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF). También figuran Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), máximo líder del EMBF, y Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), comandante del Estado Mayor Central de las Farc. Sobre este último, De la Espriella anunció el 31 de agosto, después de un bombardeo a su organización terrorista que dejó 23 muertos en Guaviare: “Cuando menos pienses, una bomba caerá sobre ti”.

Durante la campaña presidencial, el abogado penalista advirtió que en los primeros 90 días de su mandato les exigiría a los comandantes de la Fuerza Pública resultados verificables sobre 10 blancos estratégicos. Entre ellos estaba “Bendito Menor”, un novel pez gordo de la mafia que cayó como vivió: entre las balas, la sangre y las redes sociales. Preguntas y respuestas