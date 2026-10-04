La abuela paisa de 65 años que cumplió su sueño de ver a BTS en Bogotá

Nahzlly Betancour tiene 65 años, es antioqueña, madre, abuela, ama de casa y amante de las manualidades. También es integrante de ARMY, la comunidad mundial de seguidores de BTS, y este fin de semana cumplió uno de los sueños que durante años había querido hacer realidad: ver en vivo al grupo surcoreano en Bogotá. Su viaje a la capital colombiana para asistir al BTS World Tour: ARIRANG llamó la atención en redes sociales, donde usuarios destacaron su emoción y celebraron que decidiera vivir esta experiencia sin importar la edad. “Gracias por existir. Gracias por enseñarnos a amarnos a nosotros mismos. Los sueños nunca se jubilan”, dice Nahzlly, conocida en redes sociales como “Abuela Army”, para explicar lo que BTS representa en su vida. Siga leyendo: ¡Hágale pues, parce! BTS sorprendió con palabras colombianas durante su primer concierto en Bogotá

Una historia que comenzó antes de la pandemia

La relación de Nahzlly con BTS comenzó poco antes de la pandemia, en uno de los momentos más difíciles de su vida. Mientras se dirigía en bus a una cita médica, afectada por un fuerte dolor físico y emocional, un joven que viajaba a su lado reparó en su estado de ánimo. “¿Por qué está tan triste?”, le preguntó. Después de conversar durante un rato, el joven le hizo una recomendación que terminaría cambiando la vida de la mujer: “Busque a BTS. Ellos me salvaron la vida”. Nahzlly no comprendió entonces el alcance de aquellas palabras, pero la curiosidad la acompañó hasta su casa. Con ayuda de su nieta, abrió TikTok para descubrir quiénes eran aquellos siete jóvenes coreanos. “Quería entender por qué ese muchacho me había dicho eso”, recuerda. Lo que comenzó como una búsqueda para comprender aquella recomendación terminó convirtiéndose en una conexión emocional profunda con la agrupación y con los mensajes de sus canciones. Entérese: Así ha sido el fenómeno BTS en sus conciertos en Colombia

Nahzlly asegura que no suele utilizar la expresión “me salvaron la vida”. Sin embargo, sí reconoce que BTS transformó su manera de afrontar las dificultades. Criada en un entorno tradicional y acostumbrada a guardar sus emociones, encontró en las historias de los integrantes y en los mensajes de sus canciones una forma diferente de relacionarse con lo que sentía. “Desde que ellos llegaron a mi vida, ya no lloraba tanto ni me angustiaba tanto. Si había problemas, los enfrentaba con más entusiasmo”, afirmó. Para la abuela paisa, uno de los principales aprendizajes que ha encontrado en BTS está relacionado con la perseverancia y la capacidad de continuar pese a las dificultades .“Ellos nos enseñan que, aunque sea despacito, siempre podemos llegar a la meta. Lo importante es no rendirse”, sostiene.

De Medellín a Bogotá para encontrarse con BTS

Ese vínculo con el grupo surcoreano llevó a Nahzlly hasta Bogotá para asistir a primero de los dos conciertos del BTS World Tour: ARIRANG, realizados el viernes 2 y el sábado 3 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La segunda y última jornada tuvo nuevamente el estadio lleno. Desde la medianoche, seguidores de BTS hicieron fila para ingresar a las zonas VIP, mientras Bogotá desplegó un operativo de movilidad alrededor del escenario. El espectáculo comenzó oficialmente a las 8:00 p. m. y el repertorio incluyó canciones como Hooligan, FAKE LOVE, MIC Drop, Butter y Dynamite, distribuidas en dos actos y un cierre con encore. La primera fecha reunió a cerca de 53.000 personas, según los registros mencionados en la información suministrada sobre el evento. Lea más: BTS llega a Bogotá para su concierto y es recibido como huésped de honor Para Nahzlly, asistir al concierto no fue solamente una cita con uno de sus grupos favoritos. Fue la posibilidad de concretar un sueño construido durante años a partir de una historia que comenzó con una conversación casual en un bus. Después de vivir la experiencia, compartió en Instagram un mensaje dirigido a BTS y a ARMY: “No tengo palabras para expresar todo lo que BTS y ARMY me hacen sentir, me siento acogida, me siento en un lugar seguro... siento que la vida tiene más color”. En la publicación también agradeció a quienes hicieron posible que cumpliera “otro sueño más” y se identificó como lo que ya es parte de su historia personal: “Soy una abuelita ARMY de 65 años, amante y fan de BTS”. Su experiencia ha llamado la atención de usuarios en redes sociales, que han destacado precisamente la decisión de viajar para cumplir un sueño y disfrutar de la música de BTS. “Los sueños nunca se jubilan”, repite Nahzlly.