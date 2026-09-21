Estos son los argumentos de una acción popular ante la Justicia que busca frenar la compra de 17 aviones Gripen

La compra de los 17 aviones de combate Gripen para reemplazar la flota de Kfir enfrenta un desafío judicial. Una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca busca suspender la ejecución del contrato firmado con la empresa sueca Saab hasta que el Gobierno haga pública la información relacionada con la financiación de la operación, los costos financieros y los soportes presupuestales que respaldan el negocio. La demanda fue radicada por el abogado Guillermo Rodríguez Martínez contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional. Justamente, el recurso judicial argumenta una posible afectación a los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y la protección del patrimonio público. Además, solicita medidas cautelares para detener de manera provisional los desembolsos y demás actuaciones financieras asociadas al contrato mientras se resuelve el caso, según el documento conocido por El Tiempo. De acuerdo con la acción popular, la compra de los aviones asciende a 3.135,5 millones de euros y el contrato ya habría sido suscrito y estaría en fase de ejecución.

La controversia y la información financiera

El origen de la demanda está en varios derechos de petición que Rodríguez presentó el pasado 20 de agosto para conocer detalles sobre lo relacionado con las aeronaves. Entre la información solicitada estaban las condiciones de pago, el cronograma de desembolsos, los estudios de costo-beneficio, la minuta contractual y los documentos que respaldaron las autorizaciones presupuestales expedidas para la compra. Según el demandante, la FAC negó parte de la documentación al considerar que está protegida por reserva legal debido a razones de defensa y seguridad nacional. Para Rodríguez, esa restricción se aplicó de forma muy amplia, incluyendo documentos de carácter financiero y presupuestal que, a su juicio, deberían ser públicos. En las respuestas entregadas al abogado, la Fuerza Aeroespacial confirmó la existencia de varios soportes para la operación, entre ellos un aval fiscal del Confis emitido el 14 de agosto de 2025, el documento Conpes 4155, un concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y la autorización de vigencias futuras. Sin embargo, sostiene la demanda, dichos documentos no fueron entregados. Posteriormente, el Ministerio de Defensa reiteró la negativa a suministrar la información solicitada y mantuvo el argumento de la reserva legal. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Piden suspender pagos y desembolsos

La principal solicitud de la acción popular es que el Tribunal ordene suspender la ejecución del contrato, incluyendo desembolsos, giros, autorizaciones de vigencias futuras y cualquier acto presupuestal o financiero relacionado con la compra. El demandante también pidió una medida cautelar urgente para que esa suspensión se produzca mientras avanza el proceso judicial. Además, busca que las entidades involucradas revelen públicamente el mecanismo de financiación de la compra, el costo financiero total de la operación, los intereses proyectados y los documentos que respaldan las decisiones presupuestales adoptadas para concretar el negocio. Uno de los puntos centrales del recurso tiene que ver con el impacto que la compra podría tener sobre las finanzas públicas. La acción sostiene que aún no se conocen de manera pública las condiciones de financiación ni el costo total del endeudamiento asociado a la adquisición de las aeronaves.

El abogado también menciona el contexto fiscal derivado de la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto y plantea que el país enfrenta necesidades presupuestales adicionales para atender la reconstrucción y la atención de las zonas afectadas. En caso de que el Tribunal no acceda a suspender completamente la operación, la demanda propone una medida alternativa. Esta medida sería que se detengan únicamente los desembolsos y compromisos financieros futuros que aún no se hayan perfeccionado, mientras se hace pública la información financiera y presupuestal relacionada con la compra de los Gripen. Ahora será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el encargado de evaluar si admite la acción popular y si decreta las medidas cautelares solicitadas contra uno de los contratos de defensa más costosos suscritos por el Estado colombiano en los últimos años. Lea también: “No hemos dormido y seguimos esperando ayuda”: administradora de hotel en riesgo por incendio en Villa de Leyva Bloque de preguntas y respuestas: