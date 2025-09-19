Actor de ‘Grey’s Anatomy’ murió trágicamente en accidente automovilístico

El actor y fotógrafo estadounidense Brad Everett Young, conocido por su participación en series como Grey’s Anatomy y películas como Charlie’s Angels y Jurassic Park III, falleció a los 46 años tras un trágico accidente automovilístico en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su publicista, Paul Christensen, a The Hollywood Reporter este miércoles 17 de septiembre.

Según informó su representante, el incidente ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre. Young conducía solo por la autopista 134 después de ver una película cuando su vehículo fue impactado por otro que circulaba en dirección contraria. El actor murió en el lugar debido a las lesiones sufridas, mientras que el otro conductor sobrevivió y fue hospitalizado.

“Brad tenía una pasión inigualable por las artes y por las personas que las respaldaban”, declaró Christensen. “Vivió su misión de mantener la creatividad viva, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”, agregó en referencia a la iniciativa del actor para preservar programas de música y arte en escuelas de Estados Unidos.

Compañeros de profesión recordaron su carácter y talento. Chris McKenna, actor de General Hospital, le rindió homenaje compartiendo imágenes captadas por Young: “No veremos a nadie como él”. Por su parte, Parry Shan, también del elenco de esta serie, señaló que Young “fue una de las personas más amables y generosas” que ha conocido y destacó su “indomable positividad”.

