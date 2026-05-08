¿Hay crisis en los godos? Renunció el secretario general del Partido Conservador

El secretario general del Partido Conservador, Adolfo Pineda García, anunció este viernes que renunció al cargo en esa colectividad luego de tres años de estar vinculado al Directorio Nacional godo. El anuncio lo hizo en su cuenta de X (antiguo Twitter), en donde se refirió a su salida. Le puede interesar: Desobediencia en los partidos para las elecciones presidenciales, ¿hay doble militancia? En esa red social, Pineda agradeció “a los militantes en cada una de las regiones del país, al DNC (Directorio Nacional Conservador), a la Bancada en el Congreso y sobre todo al gran equipo humano que me acompañó durante este camino” y agradeció por “su respaldo y total compromiso”.

Vale recordar que el saliente secretario es hermano del senador de ese partido, Marcos Daniel Pineda García, quien también fue alcalde de Montería en los periodos 2008–2011 y 2016–2019.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Hoy he tomado la decisión de renunciar al cargo de Secretario General del Partido Conservador Colombiano.<br>Gracias a los militantes en cada una de las regiones del país, al DNC, a la Bancada en el Congreso y sobre todo al gran equipo humano que me acompañó durante este camino;...</p>— Adolfo Pineda García (@AdoPinedaG) <a href="https://twitter.com/AdoPinedaG/status/2052685172978421804?ref_src=twsrc%5Etfw">May 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

“Me voy orgulloso del trabajo realizado y convencido de que los ciclos deben cerrarse con responsabilidad y sentido institucional”, agregó Adolfo Pineda a su mensaje de despedida en redes sociales.

Pineda llegó al Directorio Nacional en febrero de 2023, luego de que el senador Efraín Cepeda llegara a la Presidencia de ese partido en medio de la salida del también congresista Carlos Andrés Trujillo. Este último fue el artífice de que el Conservador terminara como partido de Gobierno cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República.

El político es oriundo de Montería y es abogado con estudios en comunicación política y gobernanza estratégica; también es especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Políticos, en Marketing Político y en Estrategias de Campaña.