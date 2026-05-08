¿Hay crisis en los godos? Renunció el secretario general del Partido Conservador

El secretario general del Partido Conservador, Adolfo Pineda García, anunció este viernes que renunció al cargo en esa colectividad luego de tres años de estar vinculado al Directorio Nacional godo. El anuncio lo hizo en su cuenta de X (antiguo Twitter), en donde se refirió a su salida.
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En esa red social, Pineda agradeció “a los militantes en cada una de las regiones del país, al DNC (Directorio Nacional Conservador), a la Bancada en el Congreso y sobre todo al gran equipo humano que me acompañó durante este camino” y agradeció por “su respaldo y total compromiso”.