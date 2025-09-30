x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Hasta nuevo aviso”: Afganistán queda sin internet ni telefonía tras la orden de los talibanes de bloquear las comunicaciones en todo el país

Afganistán quedó desconectado del mundo tras la suspensión de internet y redes móviles, una medida ordenada por los talibanes.

  • Una de las antenas que ya no funciona en Kabul, capital de Afganistán, por orden de los talibanes. FOTO: AFP
    Una de las antenas que ya no funciona en Kabul, capital de Afganistán, por orden de los talibanes. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 7 minutos
bookmark

Afganistán vivió el martes un segundo día sin internet ni telefonía móvil, después de que las autoridades talibanes cortaran las conexiones por fibra óptica.

Fuentes diplomáticas indicaron el martes a la AFP que las redes móviles estaban en su mayoría fuera de servicio.

Una fuente que trabaja para la ONU habló de operaciones “gravemente perturbadas” y señaló que estaban “recurriendo al uso de comunicaciones por radio y a limitados enlaces satelitales”.

Entérese: Esta es la lista de países que fueron descertificados junto a Colombia como aliados en la lucha antidrogas de EE. UU.

Los servicios telefónicos suelen transmitirse a través de internet, compartiendo las mismas líneas de fibra óptica, en particular en los países donde las infraestructuras de telecomunicaciones son limitadas.

El último apagón: en 2021

Es la primera vez que se cortan las comunicaciones en el país desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, quienes impusieron numerosas restricciones conforme a su interpretación de la ley islámica.

Los vuelos internacionales con destino a Afganistán fueron cancelados el martes, según el sitio Flightradar24, que monitorea el tráfico aéreo mundial.

El lunes por la noche la señal de los teléfonos móviles e internet se fue debilitando progresivamente hasta que la conectividad cayó por debajo del 1% de los niveles habituales, según el observatorio NetBlocks, que supervisa la ciberseguridad y la gobernanza de internet.

La AFP perdió todo contacto con su oficina en la capital, Kabul, el lunes hacia las 13H15 GMT. Pocos minutos antes del corte un responsable gubernamental indicó que duraría “hasta nuevo aviso”.

Las comunicaciones “van a ser cortadas, esto se hará progresivamente esta noche, de 8.000 a 9.000 torres de telecomunicaciones quedarán fuera de servicio”, declaró el funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.

En las últimas semanas las conexiones a internet habían sido extremadamente lentas o intermitentes.

Las autoridades talibanas en Afganistán comenzaron a restringir el acceso a internet a principios de mes, cortando las conexiones en varias provincias. Esta medida, ordenada por el líder supremo de los talibanes, Hibatula Akhundzada, puso fin al internet de alta velocidad en varias regiones.

Al interrumpir las telecomunicaciones a escala nacional, las autoridades talibanas paralizan un vector esencial para la educación de las mujeres y una de las pocas fuentes de entretenimiento e información en el país, pero también una pieza que se ha vuelto crucial para una parte de la economía del país.

El pedido de la ONU

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió “una reconexión inmediata” y subrayó que la situación afectaba especialmente a las mujeres y las niñas, “ya excluidas de la vida pública”.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, a su vez, denunció en un comunicado que el corte “aisló casi por completo a Afganistán del resto del mundo y puede causar un daño considerable al pueblo afgano”.

La misión subrayó la amenaza que supone el corte para “la estabilidad económica” y advirtió de que exacerba “una de las peores crisis humanitarias del mundo”. Además del corte de las telecomunicaciones, todos los vuelos fueron anulados el martes en el aeropuerto de Kabul, constataron periodistas de AFP.

Le puede interesar: Aunque sean vistas, no reciben ayuda de los rescatistas: la cruda realidad de las mujeres en Afganistán tras devastador terremoto

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida