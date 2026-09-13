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Esta es la agenda de audiencias por presunta corrupción que acorrala a exfuncionarios de Daniel Quintero esta semana

Este lunes 14 de septiembre, a las 3:30 p.m. se reanuda la audiencia por presunta corrupción en 6 contratos del Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí, caso en el que está señalado el hermano del exalcalde Quintero. Esta semana se mueven tres expedientes más.

  • Miguel Quintero (izq.), hermano del exalcalde Daniel Quintero (der.), habría tenido un papel clave en el entramado de corrupción del AMVA durante la gerencia de Juan David Palacio (centro). Foto: EL COLOMBIANO.
    Miguel Quintero (izq.), hermano del exalcalde Daniel Quintero (der.), habría tenido un papel clave en el entramado de corrupción del AMVA durante la gerencia de Juan David Palacio (centro). Foto: EL COLOMBIANO.
Redacción El Colombiano
hace 11 minutos
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Este lunes 14 de septiembre continuará la audiencia judicial en contra de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y tres personas más implicadas en un presunto entramado de corrupción. La diligencia, adelantada de forma virtual ante el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías, entra en una fase decisiva en la que se da por hecho que la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento contra los imputados.

El requerimiento de la Fiscalía se sustenta en la presunta apropiación e intermediación irregular de una coima que ascendió a $2.481 millones. Dicho dinero habría sido cobrado, al parecer, por la asignación amañada de seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2022, los cuales sumaban $17.656 millones.

Durante la primera parte de la diligencia el jueves pasado, la fiscal 40 de la Unidad de Delito Contra la Administración Pública reveló cómo se habría distribuido el dinero ilícito entre el grupo.

Lea más: Miguel, hermano de Daniel Quintero, cobraba 20% de ‘mordida’, la rebajó a 15% y le pagaron con cheques de $50 millones a nombre de otros: Fiscalía

Las dos terceras partes del botín, equivalentes a $1.653 millones, habrían ido a parar a manos de Miguel Quintero. Por su parte, Álvaro Villada, exsubdirector financiero del AMVA, se habría lucrado con más de $693 millones, mientras que Sebastián Ortega, hijo de un influyente político de Bello, habría obtenido $133 millones.

Atendiendo al rol ejecutado en la presunta trama contractual, a Quintero y Villada les fueron imputados los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación; a Ortega se le imputó únicamente peculado por apropiación, y a la exasesora jurídica del AMVA, Vanesa Álvarez, el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Aunque el objeto formal de los convenios era reducir el riesgo de las comunidades durante la pandemia de covid-19, el ente fiscalizador sostuvo que el fin real era el beneficio económico personal y la financiación de la fallida campaña al Congreso de Misael Cadavid, exgerente de los bomberos.

La investigación de la Fiscalía expuso que los involucrados habrían pactado una comisión del 15% sobre los contratos del AMVA desde junio de 2020. Para coordinar estas operaciones y las asignaciones burocráticas dentro de la entidad, crearon un grupo de WhatsApp denominado “Amigos”, en el cual Quintero era reconocido bajo los alias de “Mr. M” o “nuestro jefe”.

Los investigadores señalaron además que un esquema de interferencia similar se habría proyectado sobre otras dependencias y entidades del Distrito como Metroparques, el Inder y la EDU.

Los pagos de las coimas se habrían canalizado, al parecer, a través de giros de cheques por montos de $50 millones a nombre de terceros y mediante cobros en especie, entre los cuales se incluyó la entrega temporal de un vehículo de alta gama marca BMW.

Luego de la renuncia de Villada en septiembre de 2022 por la presión mediática de los cobros, Sebastián Ortega habría asumido el recaudo de los dineros restantes en reuniones acordadas en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot.

La Fiscalía solicita una medida de aseguramiento dentro de las audiencias de control de garantías para proteger el proceso penal y mitigar riesgos durante la investigación.

La petición del ente control se sustenta en tres garantías: asegurar la presencia del procesado en las audiencias y evitar su fuga; impedir la manipulación u ocultamiento de pruebas, así como la intimidación de testigos; y salvaguardar a la comunidad y a las víctimas frente a la eventual comisión de nuevos delitos.

La solicitud de medida de aseguramiento en este caso se da por descontada, principalmente contra Miguel Quintero, Sebastián Ortega y Álvaro Villada, señalados de que habrían sido los directos beneficiarios del cobro de coimas.

Además de lucrarse, los tres habrían ejercido el control del entramado corrupto e influido en el Área Metropolitana, donde habrían consolidado una red de lealtades antes de la salida del exdirector Juan David Palacio, también imputado. En la diligencia, la Fiscalía podría presentar como prueba las fotografías que Quintero compartía en el chat “Amigos”, en las que aparecía exhibiendo pistolas, fusiles, carros de lujos y fincas.

Audiencias de 3 casos más

Las audiencias de control de garantías del caso de Miguel Quintero no serán las únicas esta semana de los casos judiciales por presunta corrupción en el gobierno pasado. Este lunes a las 8:30 a.m. habrá nueva audiencia del caso del lote de Aguas Vivas, donde está procesado el exalcalde Daniel Quintero Calle.

A mediados de julio, la jueza 22 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento declaró la nulidad de la imputación luego de afirmar que la Fiscalía no había sido clara en los delitos que le estaba imputando a los 13 procesados y pidió ajustar ese acto. Ya la Fiscalía y el apoderado de la Alcaldía de Medellín —víctima dentro del proceso— expusieron sus argumentos. Este 14 de septiembre se reanuda el trámite de la apelación con la intervención de los defensores de los 13 procesados. La decisión sobre lo que sigue se conocería el jueves 15 de octubre a la 1:30 p.m.

El miércoles 16 de septiembre a la 1:30 p.m. será la audiencia de acusación del caso Metroplús, en el que se investiga contratación por $15.000 millones entre la Secretaría de Movilidad y la empresa Metroplús, que habrían sido firmados de noche el 29 de junio de 2023, horas antes de la Ley de Garantías, sin estudios y sin licitación.

El jueves 17 a las 8:00 a.m. será el turno del caso por presunta corrupción en la contratación entre Metroparques y el Parque de las Aguas por más de $17.000 millones. Justo la semana pasada se conoció un informe de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el que dio luces sobre las graves denuncias de lo que ocurrió en el Área Metropolitana y Metroparques en el cuatrienio pasado, que habrían derivado en un detrimento patrimonial de casi $1.300 millones.

Según la SIC, entidades e individuos investigados por parte de la entidad estructuraron y ejecutaron un esquema orientado a limitar la libre competencia en la contratación de bienes y servicios para el Parque de Las Aguas.

Lea más: El “ventilador” de Misael y los detalles de cómo se habrían pagado las coimas en la era Quintero

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué medida solicitará la Fiscalía contra Miguel Quintero y los demás imputados?
La Fiscalía 40 Anticorrupción pedirá medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Miguel Quintero Calle, Álvaro Villada y Sebastián Ortega, con el objetivo de evitar riesgos de fuga, obstrucción a la justicia y reincidencia.
¿Cómo se repartieron las coimas según la investigación de la Fiscalía?
De los $2.481 millones cobrados ilegalmente en comisiones del 15 % sobre contratos por $17.656 millones, la Fiscalía sostiene que Miguel Quintero recibió $1.653 millones, Álvaro Villada más de $693 millones y Sebastián Ortega $133 millones.
¿Cuáles son los otros tres expedientes judiciales que avanzan esta misma semana?
Caso Aguas Vivas: apelación a la nulidad de la imputación que involucra al exalcalde Daniel Quintero; C aso Metroplús: audiencia de acusación por contratos nocturnos de $15.000 millones; Caso Metroparques / Parque de las Aguas: audiencia por presunta restricción a la libre competencia en convenios por $17.000 millones.
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