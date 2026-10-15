Por un morral asesinaron a un menor de 13 años en El Carmen de Viboral: gobernador ofrece $200 millones de recompensa

Mientras caminaba por una calle del municipio de El Carmen de Viboral, dos hombres en motocicleta se le acercaron a un adolescente y empezaron a forcejear con él para quitarle el morral. Luego de lograrlo, le propinaron un disparo que le costó la vida al menor de edad, situación que llevó al gobernador de Antioquia a ofrecer recompensa por este crimen.
Los hechos ocurrieron a las 8:50 de la noche de este miércoles en el barrio La Alambra, zona urbana de este municipio del Oriente antioqueño, y en los hechos fue asesinado el joven Agustín Alzate Marín, de 13 años, quien era residente del sector y a quien le propinaron un disparo en el costado derecho durante el forcejeo.