Derrumbe del techo de un colegio en Pakistán deja 28 muertos, entre alumnos y profesor

Veintisiete alumnos y un profesor murieron este jueves al derrumbarse el techo de un colegio en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, informó un alto cargo de un hospital local.

Más de 30 personas resultaron heridas en el accidente, de las cuales seis se encuentran en estado crítico, añadió a la AFP Asim Khan, del hospital Lady Reading de Peshawar.

“Cuando los equipos de servicios de emergencia llegaron al lugar, constataron que un techo se había derrumbado sobre otro techo, aplastando el aula que había debajo y atrapando a niños en su interior”, declaró el portavoz de los servicios de rescate, Bilal Ahmad Faizi.

“Se teme que haya más niños todavía atrapados bajo los escombros”, añadió, y precisó que se han desplegado 16 ambulancias y más de 60 rescatistas en el lugar.

Según imágenes difundidas por los servicios de rescate, socorristas con chalecos de seguridad trabajan para retirar escombros y restos de materiales.