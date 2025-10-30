Ahorro en Colombia crece 11,7 % y alcanza los $38,1 billones impulsado por herramientas digitales

En Colombia, el ahorro se ha entendido tradicionalmente como un asunto personal, vinculado a metas como comprar vivienda, financiar un viaje o asegurar el futuro. Una tendencia que viene creciendo este año. De hecho, los más recientes datos del Dane evidencian un cambio importante: durante el segundo trimestre de 2025 (abril - junio), el ahorro bruto alcanzó $38,1 billones, lo que representa un crecimiento del 11,7 % frente al mismo periodo del año anterior. Este ahorro se refiere a la diferencia entre el ingreso disponible bruto y el consumo final de una economía (empresas, ciudadanos y entidades pública). Este indicador muestra cuánto del ingreso nacional no se gasta y queda disponible para inversión o acumulación de capital. Consulte: Presidente de la Federación de Cafeteros cuestiona certificado que anunció Petro: “Ya vendemos café en Medio Oriente y sin problemas” Esta tendencia refleja una adopción creciente de mecanismos digitales que facilitan el ahorro de forma automática, segura y con propósito, y coincide con la conmemoración del Día Mundial del Ahorro, el 31 de octubre. La digitalización financiera está transformando la manera en que las personas administran sus recursos, eliminando trámites presenciales y fomentando una cultura de ahorro más accesible y sostenida.

Los CDT digitales ganan terreno entre los colombianos

Según algunos analistas, parte de la tendencia de ahorro está relacionada con las buenas tasas de interés y los CDT. “En IRIS contamos con captaciones totales por COP 555.000 millones y promedios de inversión entre 40 y 60 millones, atendiendo a más de 6.300 clientes a través de nuestros productos CDT”, explicó Isabel Palacio, gerente comercial de CDT en IRIS. Le puede gustar: Retención del 1,5% a pagos digitales dejaría $223.000 millones extra al Gobierno en 2034, a costa de destruir Bre-B Estos instrumentos permiten a los colombianos ahorrar de manera segura, flexible y rentable, adaptando sus metas a sus necesidades y aprovechando soluciones digitales que simplifican el proceso. No obstante, esta realidad contrasta con la de muchas pymes, que a pesar de la disponibilidad de herramientas digitales, aún no aprovechan todo su potencial.

Ahorro con propósito: un cambio de mentalidad empresarial

El ahorro rara vez forma parte de la planeación financiera empresarial en Colombia, y esta falta de previsión impacta directamente en su sostenibilidad. Según datos de Confecámaras, de las 306.607 empresas creadas en 2019, solo 98.383 seguían activas en 2024, lo que representa una tasa de supervivencia del 32 %. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la gestión financiera y la eficiencia en el uso de los recursos, incorporando prácticas de ahorro empresarial y optimización transaccional que permitan a las compañías mantener liquidez, planificar su crecimiento y operar con mayor resiliencia.

Las empresas también pueden ahorrar y generar rentabilidad