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Así la empresa paisa AKT logró 2 millones de motocicletas ensambladas en Colombia

AKT Motos alcanzó 2 millones de motocicletas ensambladas en Colombia y proyecta nuevos modelos, mayor producción y expansión regional tras 22 años de operación.

  • El hito representa también la generación de más de 2.400 empleos entre directos e indirectos, así como una red de más de 38 proveedores vinculados a su proceso productivo. FOTO: Cortesía.
    El hito representa también la generación de más de 2.400 empleos entre directos e indirectos, así como una red de más de 38 proveedores vinculados a su proceso productivo. FOTO: Cortesía.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
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Con 22 años de trayectoria en Colombia y el hito de 2 millones de motocicletas ensambladas en el país, AKT Motos atraviesa una etapa de expansión en la que combina mayor capacidad productiva, nuevos modelos y una presencia creciente en mercados internacionales.

La compañía pasó de ensamblar unas 50 motocicletas al mes en sus inicios a producir alrededor de 21.000 unidades mensuales, con referentes como la NKD 125 y una operación que hoy se extiende desde Envigado hasta Barranquilla.

El hito representa también la generación de más de 2.400 empleos entre directos e indirectos, así como una red de más de 38 proveedores vinculados a su proceso productivo.

Por otro lado, según las más recientes cifras de la Cámara de la Industria de Motocicletas, en septiembre, Suzuki registró 20.067 motocicletas nuevas, equivalentes al 15,8% del mercado, y se ubicó en el primer lugar por número de unidades. Le siguieron Bajaj, con 19.996; AKT, con 18.323; Honda, con 18.127, y Yamaha, con 17.695.

El liderazgo por marca también se refleja en algunos modelos específicos. Los 10 modelos más vendidos representaron el 34% de las motocicletas registradas en septiembre. La AKT AK125NKD EIII ocupó el primer lugar, con 7.830 unidades.

Sobre la evolución del negocio, el comportamiento del mercado, los retos de la industria y los planes de crecimiento de la marca, hablaron Ricardo Molina, gerente general de AKT Motos; y Juan Esteban Huertas, director comercial de la compañía, con EL COLOMBIANO.

Lea más: Colombia superó el millón de motos vendidas este año: estas son las marcas dueñas del negocio

Juan Esteban Huertas, director comercial de AKT Motos.
Juan Esteban Huertas, director comercial de AKT Motos.

AKT pasó de ensamblar 50 motos al mes a unas 21.000. ¿Qué factores explican realmente ese crecimiento y cuánto más puede crecer la producción en Colombia?

“Llegamos a un mercado dominado por fabricantes japoneses, donde el precio era una barrera, y ayudamos a que la moto dejara de verse como un producto exclusivo y estuviera al alcance de los colombianos. Además, nuestros modelos son desarrollados pensando en lo que pide el usuario local. Ser marca colombiana nos permite tener independencia e innovar con mayor velocidad.

Participamos en las categorías de motocicletas: automáticas, semiautomáticas, enduro, vehículos de 3 ruedas, mediano y alto cilindraje con AKT VOGE. A su vez, nuestra capacidad de producción ha aumentado en estos 22 años teniendo hoy cinco líneas de producción en Envigado y 2 en Barranquilla”.

¿Qué porcentaje de los componentes de una motocicleta AKT se produce o se compra en Colombia y qué tanto depende la compañía de piezas importadas?

“Aproximadamente el 25% de los insumos de nuestras motocicletas son colombianos”.

La NKD 125 es líder en ventas desde 2020. ¿Cuánto de ese liderazgo responde al precio y cuánto a factores como calidad, financiación, consumo y costos de mantenimiento?

“Sin duda el precio ha sido un factor importante del crecimiento de la referencia, pues se trata de una moto con un precio asequible y prestaciones muy valoradas por los usuarios como el motor CGR que la hacen una moto potente y apta para diferentes usos. A esto se suma su versatilidad para la personalización y diseño icónico que la han convertido en la elección como primera moto de muchos”.

El mercado colombiano de motos ha crecido con fuerza, y se espera que supere el millón de motos vendidas en 2026, pero también enfrenta problemas de accidentalidad, informalidad y congestión. ¿Qué responsabilidad considera que tiene la industria frente a esos problemas?

“Como parte de la industria sentimos el llamado a crear conciencia sobre los buenos comportamientos en la vía, en Colombia el principal motivo de accidentalidad es el exceso de velocidad, es por esto que creamos la campaña “Mi Familia me espera” con la cual buscamos fomentar buenos comportamientos en la vía para que todos regresemos a salvo con nuestras familias cuidando de nosotros y los demás”.

Siga leyendo: AKT, primera compañía en ensamblar motocicletas de alto cilindraje en Colombia

AKT ya tiene presencia comercial en 20 países. ¿Cuánto representa hoy Colombia para la compañía y cuál es la meta para los próximos años?

“AKT es una marca orgullosamente colombiana y el país sigue siendo nuestro principal mercado, somos una marca con calidad probada en 20 países entre los que se encuentran Ecuador, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Nuestro proyecto es continuar con la expansión y consolidación en el mercado internacional”.

Después de alcanzar los 2 millones de motos ensambladas, ¿cuál es el próximo gran objetivo de AKT en Colombia: aumentar producción, ganar participación de mercado, exportar más, desarrollar tecnología o ampliar el portafolio?

“Más que un número, nuestro objetivo es seguir acelerando el progreso de un país a través de propuestas de producto y servicio que resuelvan las necesidades y deseos de los colombianos. Nuestros esfuerzos en innovación están encaminados a seguir facilitando el acceso para que cada colombiano encuentre en la marca una solución que pueda disfrutar e impulsarlo a cumplir sus metas”.

Puede conocer: Bajaj, AKT o Suzuki ¿Cuál marca vendió más motos en Colombia en agosto?

La compañía pasó de ensamblar unas 50 motocicletas al mes en sus inicios a producir alrededor de 21.000 unidades mensuales, con referentes como la NKD 125 y una operación que hoy se extiende desde Envigado hasta Barranquilla.
La compañía pasó de ensamblar unas 50 motocicletas al mes en sus inicios a producir alrededor de 21.000 unidades mensuales, con referentes como la NKD 125 y una operación que hoy se extiende desde Envigado hasta Barranquilla.

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