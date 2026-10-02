Así la empresa paisa AKT logró 2 millones de motocicletas ensambladas en Colombia

Con 22 años de trayectoria en Colombia y el hito de 2 millones de motocicletas ensambladas en el país, AKT Motos atraviesa una etapa de expansión en la que combina mayor capacidad productiva, nuevos modelos y una presencia creciente en mercados internacionales.

La compañía pasó de ensamblar unas 50 motocicletas al mes en sus inicios a producir alrededor de 21.000 unidades mensuales, con referentes como la NKD 125 y una operación que hoy se extiende desde Envigado hasta Barranquilla.

El hito representa también la generación de más de 2.400 empleos entre directos e indirectos, así como una red de más de 38 proveedores vinculados a su proceso productivo.

Por otro lado, según las más recientes cifras de la Cámara de la Industria de Motocicletas, en septiembre, Suzuki registró 20.067 motocicletas nuevas, equivalentes al 15,8% del mercado, y se ubicó en el primer lugar por número de unidades. Le siguieron Bajaj, con 19.996; AKT, con 18.323; Honda, con 18.127, y Yamaha, con 17.695.

El liderazgo por marca también se refleja en algunos modelos específicos. Los 10 modelos más vendidos representaron el 34% de las motocicletas registradas en septiembre. La AKT AK125NKD EIII ocupó el primer lugar, con 7.830 unidades.

Sobre la evolución del negocio, el comportamiento del mercado, los retos de la industria y los planes de crecimiento de la marca, hablaron Ricardo Molina, gerente general de AKT Motos; y Juan Esteban Huertas, director comercial de la compañía, con EL COLOMBIANO.

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