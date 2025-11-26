Alaska: La última frontera: así se creó la serie que persigue a un grupo de criminales en medio de la nieve

Con una superficie de 1,723 millones de kilómetros cuadrados, Alaska es el estado más grande de Estados Unidos y, a su vez, uno de los más misteriosos. Por algo es que uno de sus apodos más famosos es “La última frontera”, que se debe a su amplia extensión, sus pocos habitantes y las numerosas zonas que aún no han sido vistas por el ojo humano debido, en parte, a su característico e inclemente frío.
Lea: Tensión y lágrimas: así fue la primera parte de la final de MasterChef Celebrity Colombia 2025
Es justo esa Alaska una de las protagonistas de Alaska: La última frontera, una de las series recientemente estrenadas en Apple TV+.
Además de retratar un territorio remoto y salvaje, esta producción lleva al límite una persecución policial que termina convirtiéndose en un asunto de espías. La serie, que tiene diez capítulos en total, no es la continuación, pero sí se mueve en el mismo juego de detectives y criminales de The Blacklist, la exitosa producción de diez temporadas estrenada en 2013 y creada por Jon Bokenkamp, el autor intelectual de La última frontera.
Alaska: La última frontera es protagonizada por el actor australiano Jason Clarke, quien interpreta a Frank Remnick, el único policía a cargo de este territorio. Después de que un avión que transportaba a varios criminales peligrosos se estrella en su zona, Remnick debe hacer todo lo posible para proteger al pueblo y, al mismo tiempo, investigar qué hay detrás de ese devastador accidente.
EL COLOMBIANO conversó con Clarke –quien además es productor de la serie–, con Bokenkamp, su creador, y con la actriz Simone Kessell.
Lo primero que hay que saber para adentrarse en esta producción es que, inicialmente, fue concebida para mostrar la caída de un avión lleno de reclusos en Manhattan durante el fin de semana del Día del Trabajo, una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos. Sin embargo, sus creadores finalmente decidieron desarrollar esta historia en Alaska, en medio de la nada, y grabarla en Canadá.