Albalucía Ángel es la ganadora del Premio León de Greiff al Mérito Literario 2026

Este jueves, durante la presentación de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, fue anunciada la ganadora del Premio León de Greiff al Mérito Literario 2026. Se trata de la escritora Albalucía Ángel, autora de Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón y Los girasoles en invierno.

El galardón, entregado por una alianza entre EAFIT y la Fiesta del Libro y la Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, honra la trayectoria de una de las novelistas colombianas más relevantes del siglo XX.

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“Ha sido una de las grandes sorpresas de mi existencia. Es absolutamente vital para mi vida”, expresó Ángel cuando le contaron que había sido elegida por el jurado de expertos de esta edición. La profesora de literatura Patricia Cardona, el escritor Juan Diego Mejía y el editor Guillermo Quijas fueron quienes tomaron la decisión de otorgarle el premio literario.

El panel destacó el carácter innovador de su narrativa, especialmente su capacidad para abordar la violencia y los conflictos sociales desde perspectivas femeninas, así como la complejidad técnica de una obra extensa que abarca novela, cuento, poesía y teatro. También resaltaron la influencia que su trabajo ha ejercido tanto en la literatura latinoamericana como en el ámbito académico.

“Albalucía Ángel logró un estilo propio y una obra independiente del canon que se ha institucionalizado para la literatura latinoamericana. Su escritura se destaca por evocar los flujos de la memoria, la superposición de tiempos y personajes, y la profundidad de las problemáticas de la violencia desde una mirada femenina”, escribieron en el acta.