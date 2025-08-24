x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“No es un juego, es una amenaza muy seria”: alcalde de Cali tras conocerse plan para atentar contra su vida y la de la gobernadora Dilian Francisca Toro

Alejandro Eder habló sobre las revelaciones respecto a un plan de las disidencias para atentar en su contra. También estaba amenazada la gobernadora del Valle.

  • Las disidencias de las Farc tendría un plan para atentar contra Alejandro Eder como represalia a los operativos que se han adelantado contra esta organización. Foto: Colprensa
    Las disidencias de las Farc tendría un plan para atentar contra Alejandro Eder como represalia a los operativos que se han adelantado contra esta organización. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 16 minutos
bookmark

Cali está en máxima alerta por las acciones de los grupos al margen de la ley, pues luego del atentado perpetrado en la escuela militar de aviación Marco Fidel Suárez, en las últimas horas se conoció un plan para atentar en contra del alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Sobre estos planes se pronunció el mandatario de la capital valluna, quien ante el medio radial Blu Radio confesó que semanas atrás ya conocía sobre los planes para atentar contra su integridad.

Lea también: “Me salvé por una sed”: así fue el atentado que sacudió a Cali

“Esta es una amenaza que conocemos hace algunas semanas como resultado del bloque de búsqueda, y mis medidas ya se tomaron para reforzar mi seguridad desde hace unas semanas”, expresó ante ese medio.

Eder afirmó que estas amenazas no son un juego y que es un riesgo que está dispuesto a asumir. “Confío en la fuerza pública y su capacidad para cuidarme”, agregó.

“Es una amenaza muy seria, estos sin vergüenzas nos quieren llevar a la década de los ochenta para asesinar a gobernantes y dirigentes públicos poniendo bombas en medio de civiles”, concluyó Eder respecto al momento que vive la ciudad.

Los planes para atentar en contra del alcalde de Cali y la gobernadora del Valle

De acuerdo con declaraciones de la Policía Nacional a la revista Semana, había un pacto delincuencial para asesinar a Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro.

El hallazgo por parte de las autoridades se habría dado en el primer semestre del año y según declaró uno de los funcionarios que participó a las investigaciones en el medio citado, “los planes estaban listos para ser ejecutados, pero pudimos reaccionar a tiempo y protegerlos”.

Como respuesta a estas amenazas, desde la Dirección Nacional, la Policía se habría emitido la orden para reforzar los esquemas del alcalde de Cali y la gobernadora del Valle, además de los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Detrás de las amenazas estaría, según ha confirmado Eder, el frente Jaime Martínez de las Disidencias de las Farc y sería en represalia por los operativos que se han llevado en contra de la organización criminal.

Siga leyendo: ¿Debe trasladarse la Base Aérea de Cali? Reciente atentado abre el debate sobre su eventual necesidad

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida