USO envía carta a junta de Ecopetrol y reafirma que Ricardo Roa debe salir o habrá movilización nacional

Este martes 24 de marzo se definiría el futuro de Ricardo Roa en Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia. La Fiscalía lo imputó por presunto tráfico de influencias y la Junta Directiva de la empresa está reunida para decidir si continúa en el cargo o no. Ahora la Unión Sindical Obrera (USO) presiona con irse a huelga. Así es, la USO ya había expresado su posibilidad de irse a paro, pero ahora oficializó su advertencia por escrito a la junta directiva de la petrolera. En la misiva pidió apartar del cargo a Roa, en medio de crecientes cuestionamientos que, según el sindicato, están afectando la reputación de la compañía. En la carta, el gremio de trabajadores advirtió que, de no adoptarse esta medida, convocará a una movilización nacional en defensa de la empresa.

El sindicato reconoció avances de la actual administración en materia laboral, pero señaló que los riesgos reputacionales han escalado a un punto crítico. “Advertimos con gran preocupación la materialización del riesgo que está afectando la reputación y la confianza de la Compañía”, indicó.

¿Qué hechos sustentan la preocupación del sindicato?

La USO argumenta que la percepción de empleados, inversionistas y comunidades se ha deteriorado por los cuestionamientos contra Roa. Entre ellos menciona inconsistencias en la compra y remodelación de un apartamento de su propiedad, denuncias públicas, la imputación de la Fiscalía General de la Nación por presunto tráfico de influencias y señalamientos sobre una posible violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2022. Según el sindicato, estos hechos han generado un impacto directo en la imagen corporativa de Ecopetrol, considerada uno de sus activos más relevantes. La organización sindical respaldó su argumento con cifras del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), que evidencian un deterioro en la percepción de la empresa. Consulte: Renuncia Mónica de Greiff a junta de Ecopetrol tras escándalo del otrosí: ¿tambalea Ricardo Roa? De acuerdo con ese indicador, Ecopetrol pasó del segundo al puesto 17 entre 2023 y 2025, lo que representa una caída de 15 posiciones. Para la USO, este descenso podría traducirse en efectos económicos concretos, como pérdida de valor de la acción, desconfianza de inversionistas, cobros anticipados de deuda y posibles sanciones tanto en Colombia como en el exterior, teniendo en cuenta que la compañía cotiza en bolsas de valores locales e internacionales.

¿Qué le pide el sindicato a la junta directiva?

El sindicato recordó que los miembros de la junta tienen la obligación legal y estatutaria de proteger la reputación de la empresa, en línea con la Ley 222 de 1995 y los códigos internos de gobierno corporativo. En ese sentido, solicitó que, en el marco de la debida diligencia, se adopten decisiones que conduzcan a apartar a Roa del cargo de presidente.

La organización advirtió que convocará movilización nacional si no se toman medidas frente a la crisis en la compañía. FOTO USO.

Advirtió además que no actuar frente a este escenario podría derivar en responsabilidades legales y administrativas, incluso ante autoridades internacionales como la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).