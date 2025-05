“Esta es la consecuencia del odio que genera usted, presidente Petro”: alcalde Gutiérrez tras agresión en Medellín

Gutiérrez afirmó que la retórica del presidente está generando un clima de polarización insostenible y advirtió que las instituciones deben actuar para frenar este tipo de violencia. “Mi mensaje es claro: no al odio, no a la violencia. Colombia necesita unión, no más división”, concluyó. El presidente no ha contestado a la denuncia del alcalde de Medellín.