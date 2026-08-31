¿Quién se queda con el petróleo de Venezuela? Así fue el reparto entre EE.UU. y el chavismo

El 28 de agosto, Donald Trump anunció lo que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Según el presidente estadounidense, el pacto le daría a Estados Unidos el “control mayoritario” de más de 65.000 millones de barriles de crudo venezolano, cerca de una quinta parte de las reservas probadas del país.
Trump habló de “una asociación con empresas privadas” y aseguró que no representará “ningún costo para el contribuyente estadounidense”.
En el mismo anuncio, se refirió a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, como la “Respetada Presidenta Interina”. Ella respondió con su “más profundo agradecimiento”, y dijo que el acuerdo impulsará el “crecimiento económico” del país y la “seguridad energética” de la región.
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