Venezuela firma un memorando con empresa estadounidense para recuperar su sistema eléctrico

El gobierno de Venezuela firmó el lunes 15 de junio un acuerdo con la empresa estadounidense General Electric (GE) para avanzar en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en medio de la crisis de suministro que afecta al país y tras seis semanas de evaluación técnica de las instalaciones. El convenio fue anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, y establece como objetivo recuperar 1.000 megavatios en los primeros 24 meses y superar los 5.000 megavatios en un plazo de cuatro años. Siga leyendo: Venezuela reactiva megacampo de gas abandonado durante 23 años con licencia otorgada a Shell

La firma del memorando de entendimiento contó con la participación de Eric Gray, director ejecutivo del segmento de energía GE Vernova, división de General Electric dedicada a la generación, transmisión, distribución y almacenamiento de electricidad. Rodríguez afirmó que el acuerdo representa “un paso histórico” con miras a la “recuperación de un servicio tan esencial para la vida de un país”. La mandataria señaló que la compañía estadounidense realizó un análisis técnico del sistema eléctrico venezolano durante seis semanas, incluyendo la generación hídrica y térmica. Además, solicitó a los equipos de trabajo acelerar la elaboración del contrato definitivo para iniciar las obras previstas. El gobierno no informó el costo del acuerdo.

La iniciativa busca mejorar la generación eléctrica ante los apagones en el país. FOTO: Getty.

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Déficit energético y reformas para atraer inversión

La situación del sistema eléctrico venezolano ha estado marcada por apagones diarios que en algunas zonas pueden prolongarse hasta diez horas. Los cortes de energía se presentan en la mayoría de los estados del país y también se han registrado en Caracas, que durante años estuvo excluida de estas interrupciones. De acuerdo con cifras expuestas por el diputado opositor Ezio Angelini, antes de la llegada del chavismo al poder en 1999 Venezuela generaba cerca de 20.000 megavatios diarios y tenía un consumo aproximado de 12.000 megavatios. El parlamentario explicó que actualmente “En este momento estamos produciendo 12.000 megavatios y estamos consumiendo 14.000” megavatios al día, como muestra del déficit de generación. El gobierno informó que el 7 de mayo se registró una demanda de 15.579 megavatios, la más alta de los últimos nueve años. Expertos han señalado que la recuperación del sistema requiere intervenciones en instalaciones deterioradas, especialmente en centrales termoeléctricas que servían como respaldo ante periodos de sequía o problemas en la central hidroeléctrica de Gurí, responsable de aproximadamente 60% del suministro eléctrico nacional. Algunas estimaciones ubican el déficit energético en alrededor de 3.000 megavatios. El acuerdo con General Electric se produce después de cambios legales aplicados desde enero que modificaron el modelo de control estatal del sector energético y permitieron una mayor participación de inversión extranjera. Estas medidas también estuvieron acompañadas por una flexibilización de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que amplió las posibilidades de operación de compañías energéticas estadounidenses y de otros países en Venezuela.

El plan incluye obras en generación térmica e hídrica y apoyo al sistema nacional. FOTO: X: @presidencialve1

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