Petroleras colombianas ya miran a Venezuela ante el freno de Petro a la exploración

Hace 20 años, los ingenieros y ejecutivos venezolanos cruzaban la frontera hacia Colombia huyendo del colapso de su industria petrolera. Las confiscaciones de Hugo Chávez, las purgas políticas y la caída de la producción los empujaron a buscar trabajo en un país con geología similar, idioma compartido e historia entrelazada.
Hoy el movimiento va en sentido contrario. Las empresas petroleras colombianas, golpeadas por cuatro años de gobierno de Gustavo Petro que prácticamente paralizó la exploración en el país, están mirando hacia Venezuela. Así lo reveló un informe de Bloomberg.
El vecino se sacude las sanciones, reabre sus puertas a la inversión extranjera y necesita urgentemente quién le ayude a volver a extraer crudo.
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Esto va en línea con las recientes cifras petroleras, ya que las exportaciones de petróleo de Venezuela subieron a 1,25 millones de barriles por día en mayo. Es el tercer mes seguido de crecimiento.
Los datos de transporte marítimo, publicados este lunes 1 de junio y analizados por Reuters, confirman que el país vecino vive su mayor repunte petrolero desde que Washington le impuso sanciones energéticas en 2019.
El volumen exportado en mayo fue un 61% mayor al del mismo mes de 2024. En términos prácticos, Venezuela vende ahora casi el doble de petróleo que hace un año. Salieron del país 67 cargamentos en total.
Además, crudo y productos refinados sumaron un volumen apenas 0,7% superior al de abril, una señal de estabilización tras meses de crecimiento acelerado.
¿Qué hay detrás de este repunte? Según el reporte, el motor es político y económico al mismo tiempo, ya que bajo el gobierno interino de la presidenta Delcy Rodríguez, respaldado por Estados Unidos, Washington aflojó las sanciones que ahogaban la industria petrolera venezolana.
Las empresas extranjeras respondieron ampliando sus proyectos de petróleo y gas en el país, que es miembro de la OPEP.
A su vez, el Ministerio de Petróleo de Venezuela proyecta llegar a 1,37 millones de barriles diarios para finales de 2026. Si lo logra, sería un aumento del 22% frente a los 1,12 millones de barriles que producía a finales de 2025. Una cifra que no se veía desde los tiempos previos a las primeras sanciones.