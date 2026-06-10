Petroleras colombianas ya miran a Venezuela ante el freno de Petro a la exploración

Hace 20 años, los ingenieros y ejecutivos venezolanos cruzaban la frontera hacia Colombia huyendo del colapso de su industria petrolera. Las confiscaciones de Hugo Chávez, las purgas políticas y la caída de la producción los empujaron a buscar trabajo en un país con geología similar, idioma compartido e historia entrelazada. Hoy el movimiento va en sentido contrario. Las empresas petroleras colombianas, golpeadas por cuatro años de gobierno de Gustavo Petro que prácticamente paralizó la exploración en el país, están mirando hacia Venezuela. Así lo reveló un informe de Bloomberg. El vecino se sacude las sanciones, reabre sus puertas a la inversión extranjera y necesita urgentemente quién le ayude a volver a extraer crudo. Lea más: Venezuela rompe su récord exportador de petróleo desde las sanciones de 2019 Esto va en línea con las recientes cifras petroleras, ya que las exportaciones de petróleo de Venezuela subieron a 1,25 millones de barriles por día en mayo. Es el tercer mes seguido de crecimiento. Los datos de transporte marítimo, publicados este lunes 1 de junio y analizados por Reuters, confirman que el país vecino vive su mayor repunte petrolero desde que Washington le impuso sanciones energéticas en 2019. El volumen exportado en mayo fue un 61% mayor al del mismo mes de 2024. En términos prácticos, Venezuela vende ahora casi el doble de petróleo que hace un año. Salieron del país 67 cargamentos en total. Además, crudo y productos refinados sumaron un volumen apenas 0,7% superior al de abril, una señal de estabilización tras meses de crecimiento acelerado. ¿Qué hay detrás de este repunte? Según el reporte, el motor es político y económico al mismo tiempo, ya que bajo el gobierno interino de la presidenta Delcy Rodríguez, respaldado por Estados Unidos, Washington aflojó las sanciones que ahogaban la industria petrolera venezolana. Las empresas extranjeras respondieron ampliando sus proyectos de petróleo y gas en el país, que es miembro de la OPEP. A su vez, el Ministerio de Petróleo de Venezuela proyecta llegar a 1,37 millones de barriles diarios para finales de 2026. Si lo logra, sería un aumento del 22% frente a los 1,12 millones de barriles que producía a finales de 2025. Una cifra que no se veía desde los tiempos previos a las primeras sanciones.

Cómo el gobierno Petro desarmó la industria

Regresando al panorama local, bajo el mandato de Petro, el número de pozos exploratorios en Colombia cayó de 87 en 2022 a apenas 45 el año pasado, según cifras de Campetrol, la cámara colombiana de servicios petroleros. La inversión en exploración se desplomó más de un 40% entre 2022 y 2025. La producción nacional también acusa el golpe, ya que Colombia extrae hoy alrededor de 740.000 barriles diarios, muy por debajo del millón de barriles que bombeaba hace una década. Venezuela, paradójicamente, ya la superó, tras tocar fondo en 2020, cuando un apagón masivo paralizó sus plataformas, el país vecino superó el millón de barriles diarios. Ahora, la tendencia se invirtió. Un día después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro, el 3 de enero, José Miguel Saab, responsable de operaciones comerciales de Independence Drilling, el mayor contratista de perforación de Colombia, recibió una llamada de un contacto venezolano del sector. “Te necesitamos aquí”, le dijeron. Así lo contó Bloomberg. Independence no tardó en reaccionar, porque esta empresa, como muchas otras colombianas, tiene en su plantilla ingenieros venezolanos que emigraron durante la crisis y hoy quieren volver a su país. Eso, dice Saab, es una ventaja competitiva. “La reconstrucción de Venezuela llevará tiempo, pero lo primero que la impulsará son los servicios petroleros, porque tienen que poner el crudo en superficie para venderlo”, explicó. Entérese: Venezuela reconoce que su economía se desplomó un 75% entre 2014 y 2020

120 ejecutivos colombianos ya fueron a Caracas

Abril fue un mes agitado en la capital venezolana, ya que cerca de 1.000 ejecutivos, financieros y abogados de Estados Unidos, Brasil, México, España e Italia se reunieron allí para una de las conferencias energéticas más grandes del país en décadas. Campetrol organizó una delegación colombiana de unos 120 ejecutivos que representaban a unas 50 empresas. Y ya está prevista una segunda visita grupal en octubre, con perforadores, soldadores y proveedores de servicios de toda Colombia. Álvaro Josué Yáñez, asesor jurídico de la industria petrolera colombiana, aseguró a Bloomberg que la migración venezolana hacia Colombia creó una red de relaciones que hoy vale oro. “Casi todos los colombianos tenemos un amigo, un colega, un compadre venezolano. Ahora que se abren las posibilidades de inversión allá, esos contactos de los últimos 20 años van a ser importantísimos”, afirma. Entre los asistentes a la conferencia de abril estuvo la socia de Pivot, un banco de inversión boutique con sede en Bogotá, dedicada a conectar empresas venezolanas con proveedores colombianos de servicios petroleros. “Venezuela es un foco estratégico para nosotros”, afirmó. Así las cosas, aunque Estados Unidos lidera el impulso para reactivar la industria venezolana, muchos bienes y servicios se consiguen más baratos y de forma más eficiente desde Colombia. En contexto: Asopetrol alerta fuga de empresas y talento petrolero hacia Venezuela por alta carga tributaria en Colombia

Los Gilinski también apuestan por Venezuela

El empresario Jaime Gilinski y su hijo, Gabriel, no se quedaron al margen del movimiento, ya los dos elevaron su participación en GeoPark Ltd., una perforadora independiente, a más del 25%, tras una inversión inicial de 107 millones de dólares en marzo. Por otro lado., Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, afirmó para Bloomberg: “No nos iremos de Colombia, pero necesitamos abrir nuevas fronteras. Tenemos taladros disponibles que se pueden llevar a Venezuela”. A su vez, Andrés Ricardo Álvarez, de la empresa de servicios petroleros Magnex, regresó de Caracas con expectativas altas, debido a que su visión no es la de quien llega a sacar provecho rápido y se va. “Esto no lo vemos como ir a explotar y salir, sino como ir a reconstruir y a quedarnos allá. Y volvernos también venezolanos, como los venezolanos se volvieron colombianos”, dijo.