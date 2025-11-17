x

Defensoría revela que habría más menores muertos en nuevos bombardeos, que están en verificación

La Defensoría alertó posibles menores muertos en nuevos bombardeos y pidió suspender operaciones, mientras crecen críticas contra el ministro de Defensa y el presidente Petro.

  • La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 15 minutos
bookmark

La controversia por los recientes bombardeos militares en el Guaviare suma un nuevo capítulo. Esta vez, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reveló que existen otros operativos en verificación donde habrían muerto menores de edad.

Este señalamiento eleva la presión sobre el Gobierno y pone bajo escrutinio al Ministerio de Defensa.

Marín fue directa en su publicación en X, por eso, pidió al presidente Gustavo Petro, al ministro de Defensa Pedro Sánchez y al sector defensa suspender los bombardeos mientras se aclaran las denuncias.

Su advertencia se suma a las inquietudes por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en las operaciones contra grupos armados.

Entérese: Justicia Penal Militar abre indagación por bombardeo en Guaviare que dejó siete menores muertos

Indagación por bombardeo en Guaviare: Justicia Penal Militar entra en escena

Cabe recordar que la Justicia Penal Militar abrió este lunes festivo una indagación formal por el bombardeo que ejecutaron las Fuerzas Armadas el pasado 10 de noviembre en Calamar, Guaviare, donde murieron 20 presuntos integrantes de las disidencias de “Iván Mordisco”, entre ellos siete menores reclutados forzosamente.

El caso, que ha generado una tormenta política y jurídica, pasa ahora a revisión de esta instancia especial encargada de investigar posibles faltas de miembros de la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones.

Su anuncio se suma al de la Procuraduría, que también abrió una indagación disciplinaria por los mismos hechos.

Puede conocer: A pesar de ser una violación al DIH y los DD. HH., Petro justificó la muerte de 7 menores en bombardeo

Reacciones políticas: exigen renuncias y cuestionan al Gobierno

Las afirmaciones de la Defensoría detonaron una ola de reacciones. El politólogo Andrés Celis R., exiliado colombiano y estudioso del crimen organizado, fue categórico: “De confirmarse el asesinato de otros menores de edad durante los bombardeos, el Ministro debe renunciar. #SánchezRenuncie. Inadmisible que un gobierno progresista infrinja el DIH”.

El pronunciamiento también movilizó a experto en organizaciones civiles. La defensora de DD. HH. Diana Marcela Otavo Morales lanzó uno de los cuestionamientos más duros: “El Presidente @petrogustavo debe retirar a @PedroSanchezCol. Petro mismo está allanando el camino para que, si gana la derecha en el próximo gobierno, puedan violar impunemente el DIH”.

Otavo advirtió que mantener estos operativos sin claridad erosiona la legitimidad ganada tras años de lucha por restricciones humanitarias en escenarios de conflicto.

Su mensaje en X apuntó a un debate más profundo: la protección de menores reclutados forzosamente y los límites éticos del uso de fuerza letal en bombardeos. “Ser de izquierda no da permiso para asesinar a menores reclutados a la fuerza”, remató.

En contexto: Petro vuelve a defender bombardeo en Guaviare ante lluvia de críticas de la izquierda: “esta vez protegimos soldados”

