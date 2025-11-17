Defensoría revela que habría más menores muertos en nuevos bombardeos, que están en verificación

La controversia por los recientes bombardeos militares en el Guaviare suma un nuevo capítulo. Esta vez, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reveló que existen otros operativos en verificación donde habrían muerto menores de edad.
Este señalamiento eleva la presión sobre el Gobierno y pone bajo escrutinio al Ministerio de Defensa.
Marín fue directa en su publicación en X, por eso, pidió al presidente Gustavo Petro, al ministro de Defensa Pedro Sánchez y al sector defensa suspender los bombardeos mientras se aclaran las denuncias.
Su advertencia se suma a las inquietudes por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en las operaciones contra grupos armados.
