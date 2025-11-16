Petro vuelve a defender bombardeo en Guaviare ante lluvia de críticas de la izquierda: “esta vez protegimos soldados”

El presidente Gustavo Petro volvió a salir al paso a la tormenta política que desató el bombardeo del 10 de noviembre en zona rural del Guaviare, donde murieron siete menores de edad reclutados por las disidencias de Iván Mordisco, según confirmó Medicina Legal.
A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que la operación respetó el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y rechazó las críticas que han surgido tanto desde la oposición como desde sectores del propio Pacto Histórico.
“Sostener que no debíamos bombardear es una posición equivocada que conlleva a que los grupos armados del narco recluten más y más niños”, afirmó Petro, subrayando que cualquier negociación con grupos ilegales debe partir de un acuerdo inicial: sacar a los menores del conflicto.