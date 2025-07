Exclusivo: con gritos y despidos el ‘pastor’ Saade ha vuelto la Presidencia en casi un ‘infierno’

No es cualquier cargo y la información que maneja es del más alto nivel administrativo. Gaitán es una experimentada funcionaria que ha trabajado en varias entidades gubernamentales y universidades; su tarea más reciente, junto a su equipo, fue coordinar el informe que Presidencia le debe entregar al Congreso al final de cada periodo legislativo.

“Ella terminó haciendo sola ese informe. Pero ahora no la dejan ni volver a Palacio. Gaitán teme que la acusen de abandono del cargo”, dice un asesor bajo reserva. Aunque la funcionaria pasó su renuncia hace dos semanas, como pidió Saade, no se la han aceptado, y tampoco cuenta con gente en su equipo porque renunciaron dos funcionarios este mes agotados de lo que se vive al interior de Presidencia.

No se había siquiera posesionado como jefe de despacho presidencial y Alfredo Saade ya estaba dando órdenes a diestra y siniestra. Su hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia, que es un requisito previo al nombramiento, el 18 de junio, pero ese mismo día el abogado oriundo de Valledupar mandó “desalojar” la oficina que ocupaba el ministro Armando Benedetti (Interior) y su equipo.

En efecto, según otras fuentes, Saade aterrizó en Palacio como la nueva mano derecha del presidente Petro y la forma en que lo ha hecho tiene molesto a más de uno. “ Es un desastre. No se entiende esa decisión. E stamos viviendo la mejor victoria de este Gobierno (reforma laboral) orquestada por Benedetti y lo sacan así como si nada. Eso es un muy mal mensaje de pérdida de poder frente al país y sobre todo el Congreso”, le había dicho una funcionaria a EL COLOMBIANO hace un par de semanas.

“La directora del Dapre (Angie Rodríguez) nos dice que tenemos que desalojar la oficina , nos sacaron como perros sin haber entregado el cargo porque además él no estaba nombrado aún”, dice un funcionario que vivió la situación de primera mano, pero que pide protección de identidad por temor a no volver a ser contratado en el Gobierno.

Por lo menos seis de esos funcionarios estaban trabajando en la Casa de Nariño hace más de 15 y 20 años y están a punto de pensionarse. Lo que ha sucedido es que el jefe de despacho presidencial les pidió sus renuncias, pero no las ha hecho efectivas, por lo que en palabras de ellos, los tienen “en ascuas”.

Ese mismo testimonio fue confirmado por otras personas en Presidencia que señalan a Saade de tener “actitudes autoritarias y altivas. Hasta gritó que tenían que hacer lo que él dijera y cuando diera una orden debían obedecer, fue con un tono no agradable y poco respetuoso”, según otra funcionaria.

Tanto a los que ya salieron, que han sido cinco hasta ahora, como a los 30 que les pidió la renuncia, Saade los reunió para solicitar lo realizado por cada uno hasta la fecha. “Aún no se había posesionado y citó a reunión que finaliza diciendo: ‘No voy a echar a nadie, pero quien quiera renunciar está bien’. Al día siguiente, el día de la posesión, no se sabe por qué estaba molesto, pero sus gritos se escuchaban hasta el pasillo y decía cosas como ‘yo soy el que manda ahora’ y hasta amenazas de despido”, dice bajo reserva una de las funcionarias que lo padeció.

Resulta que Saade estaría tomando funciones que no le corresponden en materia de seguridad y que son propias de la coordinación de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, a través de la Jefatura para la Protección Presidencial actualmente dirige el coronel Luis Bermúdez en reemplazo del general (r) Pedro Sánchez, actual ministro de Defensa.

Saade, en diálogo con EL COLOMBIANO, no desmintió ninguno de los detalles anteriores sobre los tanques, las puertas y los chips biométricos. En cambio, dijo que Petro es “hoy por hoy el hombre más amenazado de América”.

El polémico funcionario volvió a poner la puerta para controlar quién entra y sale “al punto que los asesores de la Jefatura teníamos que esperar su aprobación para ver si podíamos entrar o no, en una actitud muy fea, porque eran cosas de consulta, pero debíamos esperar horas para poder tener un par de minutos”. “Lo más grave es la actitud con la que responde y como trata a los funcionarios que llevan varios años en el Dapre. A algunos les dijo que si no hacen los que les ordene los declara insubsistentes. Además, no deja entrar celulares a su oficina. ¿Miedo a qué?”, agrega la fuente.