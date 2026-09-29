Alias Araña negociará con la justicia de EE. UU. tras su extradición desde Colombia por narcotráfico

Geovany Andrés Rojas, mejor conocido bajo el alias de Araña, llegó a Estados Unidos el pasado 25 de septiembre para enfrentar el proceso judicial que ese país adelanta en su contra. Su defensa confirmó que el exnegociador de paz en el gobierno Petro buscará una salida negociada con las autoridades y no pretende llevar su responsabilidad penal a un juicio.
La primera comparecencia de Rojas ante un tribunal estadounidense estaba prevista para las 2:00 de la tarde del 28 de septiembre, ante el juez magistrado Steve B. Chu, en San Diego, California. El proceso parte de dos cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo que podrían derivar en una condena de cadena perpetua.
Entérese: Alias Araña ya fue extraditado a EE. UU. tras gozarse la “paz total”: enfrenta acusaciones por narcotráfico