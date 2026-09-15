Alias Araña, protegido por la ‘Paz Total’ de Petro, fue imputado por 16 homicidios en Caquetá

Rojas fue uno de los hombres vinculados a la política de Paz Total del expresidente Gustavo Petro . Incluso, en 2025, el Gobierno ordenó suspender temporalmente su extradición a Estados Unidos mientras cumpliera compromisos verificables dentro del proceso de paz. La medida la reactivó el presidente Abelardo de la Espriella.

Según la investigación, Araña habría ordenado 13 ataques armados que dejaron 16 personas muertas en municipios como Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania. Entre las víctimas están cuatro líderes sociales, cinco firmantes del Acuerdo de Paz y otras siete personas .

La Fiscalía imputó nuevos delitos a Geovany Andrés Rojas, alias Araña , señalado como máximo cabecilla de las disidencias ‘Comandos de Frontera’ , por su presunta responsabilidad en una serie de homicidios ocurridos en Caquetá entre 2020 y 2024.

De acuerdo con la investigación, se trata de 13 ataques armados ocurridos en Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania. Las víctimas fueron cuatro líderes sociales, cinco firmantes del Acuerdo de Paz y otras siete personas.

La Fiscalía sostiene que los ataques estaban dirigidos contra personas que el grupo armado consideraba colaboradoras de otras organizaciones ilegales o de las autoridades, así como contra quienes se oponían al control de los ‘Comandos de Frontera’ sobre las rutas del narcotráfico, la comercialización de pasta base de coca y otras actividades ilegales.

Uno de los casos ocurrió el 2 de diciembre de 2023, en la vereda Aguas Negras, de Solita. Según la investigación, hombres armados abordaron a la lideresa social María Isabel Ramos Álzate, la llevaron hasta su vivienda y posteriormente le dispararon en varias oportunidades.

Otro de los homicidios que le atribuye la Fiscalía es el del firmante de paz Jorge Riaño Ramos, asesinado el 15 de noviembre de 2020 en su vivienda, ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia.

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Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a ‘Araña’ los delitos de concierto para delinquir, homicidio y porte o tenencia de armas de fuego y municiones, entre otros cargos agravados.

Rojas no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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