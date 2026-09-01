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Capturan en España a uno de los jefes de El Mesa, la banda que genera terror en Antioquia: lo señalan de masacrar a 7 personas

Alias Pirry tenía circular roja de Interpol. La Administración Departamental ofrecía una recompensa de hasta 250 millones de pesos por información que ayudara con su captura.

  • Alias ‘Pirry’ tenía circular roja de Interpol. Es acusado de ser el determinador de la masacre de siete personas en Rionegro, Antioquia. Foto: Cortesía
    Alias ‘Pirry’ tenía circular roja de Interpol. Es acusado de ser el determinador de la masacre de siete personas en Rionegro, Antioquia. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Mesa, la banda criminal que con su poderío armado y su expansión, no solo en Antioquia sino en todo el país, se ha convertido en objetivo de las autoridades, perdió a uno de sus jefes: alias Pirry, un señalado criminal buscado, incluso, a nivel internacional.

La captura de este sujeto, uno de los más buscados de Antioquia, se dio en España, con apoyo de autoridades colombianas y en coordinación con la Policía de ese país europeo.

Alias Pirry es señalado de delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes.

Este hombre, por quien las autoridades en Antioquia ofrecían 250 millones de pesos por su captura, también es acusado de ser el determinador de la masacre de siete personas en Rionegro.

Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ‘Pirry’ habría liderado la expansión de El Mesa en el oriente del departamento.

El mandatario, recientemente, le solicitó al presidente Abelardo de la Espriella recategorizar ese grupo de delincuencia organizada como uno armado organizado- GAO- “que puede recibir todo el poder de fuego -incluyendo bombardeos- de las Fuerzas Militares”.

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“Eso (El Mesa) no es un grupo de delincuencia menor y se necesita que las Fuerzas Militares lo puedan bombardear, si es del caso. Es que esos bandidos tienen armamento de largo alcance y capacidad de aliarse con las Farc y el Eln en el Nordeste y Norte de Antioquia, para combatir por rentas ilegales con el Clan del Golfo”, afirmó Rendón.

Alias Pirry tenía circular roja de Interpol. Su presencia en Europa demuestra la capacidad expansiva de ese grupo y el cerco que en Colombia le están propiciando las autoridades para capturar a sus integrantes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es alias Pirry y dónde se produjo su captura?
Alias Pirry era uno de los presuntos jefes criminales más buscados de Antioquia y pertenecía al grupo El Mesa. Tenía circular roja de Interpol y fue capturado en España mediante un operativo coordinado entre la Policía colombiana y las autoridades de ese país europeo.
¿De qué delitos se le acusa y cuál era su recompensa?
Se le señala de concierto para delinquir, porte de armas, tráfico internacional de estupefacientes y de ser el determinador de una masacre de siete personas en Rionegro. Las autoridades en Antioquia ofrecían una recompensa de hasta 250 millones de pesos por información que permitiera su detención.
¿Qué solicitó el Gobernador de Antioquia respecto a la banda criminal El Mesa?
El gobernador Andrés Julián Rendón solicitó al Gobierno Nacional recategorizar a El Mesa como Grupo Armado Organizado (GAO). Esto permitiría a las Fuerzas Militares usar todo su poder de fuego, incluidos bombardeos, ante el armamento de largo alcance y las alianzas del grupo en el departamento.
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