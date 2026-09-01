Capturan en España a uno de los jefes de El Mesa, la banda que genera terror en Antioquia: lo señalan de masacrar a 7 personas

El Mesa, la banda criminal que con su poderío armado y su expansión, no solo en Antioquia sino en todo el país, se ha convertido en objetivo de las autoridades, perdió a uno de sus jefes: alias Pirry, un señalado criminal buscado, incluso, a nivel internacional.

La captura de este sujeto, uno de los más buscados de Antioquia, se dio en España, con apoyo de autoridades colombianas y en coordinación con la Policía de ese país europeo.

Alias Pirry es señalado de delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes.

Este hombre, por quien las autoridades en Antioquia ofrecían 250 millones de pesos por su captura, también es acusado de ser el determinador de la masacre de siete personas en Rionegro.

Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ‘Pirry’ habría liderado la expansión de El Mesa en el oriente del departamento.