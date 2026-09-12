Alias Chalá no aceptó cargos por el secuestro y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda

La Fiscalía General de la Nación imputó a John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado cabecilla del autodenominado Frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, hechos ocurridos el 5 de mayo de 2026 en la vereda Palmichal, zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio —todos agravados—, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Chalá Torrejano no aceptó los cargos.
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