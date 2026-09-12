Alias Chalá no aceptó cargos por el secuestro y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda

La Fiscalía General de la Nación imputó a John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado cabecilla del autodenominado Frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, hechos ocurridos el 5 de mayo de 2026 en la vereda Palmichal, zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio —todos agravados—, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Chalá Torrejano no aceptó los cargos. Lea más: Capturan a alias Víctor Chalá, presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

El caso de la Fiscalía

Según la reconstrucción de los hechos presentada por el ente investigador, Pérez Rueda se movilizaba en motocicleta realizando labores periodísticas cuando fue interceptado por hombres armados y trasladado hasta la escuela de un caserío del sector conocido como El Hoyo. Allí, alrededor de las 6:00 p.m., Chalá lo interrogó sobre los motivos de su presencia en la zona. El periodista respondió que cubría información sobre los combates entre el Ejército y el Frente 36, y que lo único que portaba para acreditar su labor era su carné periodístico. Para saber más: En el pueblo donde mataron al periodista Mateo Pérez los ilegales dicen quién habla y quién entra y sale Chalá le quitó el teléfono celular, revisó sus conversaciones y, al encontrar un chat con un integrante del Ejército Nacional, lo acusó de ser un colaborador de la fuerza pública —”un sapo”, según consta en el relato judicial— y ordenó a varios de sus hombres cavar un hueco. Las evidencias indican que Chalá disparó contra Pérez Rueda para obligarlo a entregar información y, ante su negativa, ordenó causarle la muerte. Dos días después, una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo recuperó el cuerpo. El teléfono celular y los documentos personales del periodista nunca fueron encontrados.

La captura en Tolima

Alias Víctor Chalá fue capturado la noche del 12 de junio en el peaje de Flandes, Tolima, en un operativo conjunto entre la Dijín y el Departamento de Policía de Tolima. En el procedimiento también fueron detenidas en flagrancia otras cinco personas por porte ilegal de armas. Las autoridades incautaron cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos, 33 millones de pesos en efectivo, una camioneta Toyota y siete teléfonos celulares.

”La captura de alias ‘Víctor Chalá’ representa un resultado estratégico contra las estructuras criminales que pretenden sembrar terror en Antioquia. Con esta acción debilitamos su capacidad armada y financiera, enviando un mensaje claro: no habrá refugio para quienes atenten contra la vida, la libertad de prensa y la seguridad de los colombianos”, afirmó el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional. Le puede interesar: “La historia no muere, renace”: 16 jóvenes comienzan su camino en el periodismo con el legado de Mateo Pérez Rueda

Quién es alias Víctor Chalá

Según la Fuerza Pública, Chalá Torrejano acumula cerca de diez años de trayectoria dentro de estructuras del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) de las disidencias de las Farc, específicamente en la Estructura 36 y el Estado Mayor Central Bloque Magdalena. En 2024 fungía como cabecilla financiero de la Comisión Darío Gutiérrez de esa estructura, y respondía directamente a alias Calarcá. Antes de instalarse en Antioquia, Chalá operaba en Huila y Tolima, donde fue señalado de liderar una estrategia de extorsión a comerciantes en municipios como Colombia, Baraya, Tello, Villavieja, Neiva y Aipe, y de estar vinculado al asesinato de la lideresa social Lina María Puentes Vega, integrante de la red de buscadoras del Huila “Tras las Huellas de la Vida”. Según el secretario de Seguridad de Antioquia, brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez, Chalá llegó al departamento en abril de 2026 —apenas semanas antes del crimen— con dos encargos específicos de alias Calarcá: entrenar a los integrantes del Frente 36 en el manejo de drones y explosivos, y perfilarse como el sucesor de alias Primo Gay al frente de esa estructura.

“Ese sujeto llega al territorio con dos encargos especiales”, explicó Martínez, quien vinculó su llegada con el repunte de ataques con drones que las disidencias empezaron a ejecutar en la región a comienzos de este año. Las autoridades explican que ese despliegue busca reactivar el llamado Frente Quinto, una estructura que las disidencias intentan consolidar desde 2021 para recuperar el control de zonas que antes dominaban los antiguos frentes 5 y 58, y así asegurar un corredor de movilidad entre el Nudo del Paramillo y el mar de Urabá, en disputa con el Clan del Golfo.

Quién era Mateo Pérez Rueda

Mateo Pérez Rueda tenía 24 años y estaba a semanas de cumplir 25. Era director y fundador del medio digital El Confidente, que informaba principalmente al municipio de Yarumal y otros del norte antioqueño, y estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Escribía poesía y hacía fotografía. Para sostener su medio y financiar su vocación periodística, trabajó como mensajero en Medellín y vendió ensaladas y jugos en el garaje de su casa. La mañana del 5 de mayo se despidió de su padre, Carlos Pérez, quien le advirtió que la zona estaba “muy caliente”. Mateo le mintió para tranquilizarlo, diciéndole que había militares y que no corría peligro. En Briceño, la Policía y la Personería también le advirtieron que no saliera del casco urbano, pero decidió ir en moto hasta la vereda Palmichal. Lea más: Mateo Pérez hizo mensajería y vendió ensaladas y jugos para poder ejercer el periodismo Tras conocerse su desaparición, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de 300 millones de pesos por información. El presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente responsabilizando a Chalá y explicando que la estructura a la que pertenece —el frente Darío Gutiérrez, surgido de la fragmentación del Frente 36— estaría dedicada al control de minería ilegal en Briceño y San Andrés de Cuerquia. El cuerpo fue hallado el 8 de mayo, tras una misión humanitaria del CICR y la Defensoría del Pueblo.

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