Superindustria multa a Almacenes Éxito por irregularidades en precios y promociones

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, sancionó a Almacenes Éxito S.A. con una multa de $691.456.512 por vulnerar los derechos de los consumidores. La decisión se tomó luego de las visitas de inspección realizadas en los establecimientos Éxito Calle 80, Éxito Gran Estación y en el sitio web de la empresa, los días 18 de julio y 16 de septiembre de 2024. Puede leer: Centroamérica sigue comprando empresas en Colombia: Primax, Éxito, Wingo y La Fazenda son algunas

Falta de información clara sobre precios

Entre las infracciones, la SIC identificó que los precios totales de los productos no estaban señalizados de forma visible, lo que dificultaba la comparación de opciones y la toma de decisiones de compra informadas.

Cobros adicionales para garantías no permitidos

Se detectó que Almacenes Éxito exigía la tirilla de pago, factura o documento equivalente para hacer efectiva la garantía legal, imponiendo una carga no prevista por la normativa a los consumidores, tanto en un establecimiento físico como en la tienda virtual. Entérese: Grupo Éxito registra su mejor semestre en una década con utilidades de $240.000 millones

Promociones con información incompleta generan confusión

Según la SIC, las ofertas no indicaban el número de productos ni los incentivos disponibles, afectando la decisión de compra y creando confusión en los clientes sobre los términos de acceso a las promociones.

Ausencia de aviso sobre vueltas correctas en cajas