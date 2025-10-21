“Lo necesitamos”, “justicia divina” y “la verdad se impuso”: reacciones a la absolución de Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes 21 de octubre al expresidente Álvaro Uribe Vélez del proceso por soborno a testigos y fraude procesal, al considerar que no existían pruebas suficientes para condenarlo, lo que desató una oleada de reacciones entre dirigentes políticos, el Gobierno y la oposición.
El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en pronunciarse, cuestionando el sentido de la decisión y acusando al tribunal de “repetir la historia” y contradecir a la Corte Suprema. En su mensaje, afirmó que con el fallo “se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia” y acusó a sectores políticos aliados con el expresidente de haber promovido la violencia en el país.