CNE abrió investigación preliminar sobre candidatura de Álvaro Uribe al Senado, quien todavía no se ha inscrito

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación preliminar en torno a la candidatura del expresidente Álvaro Uribe Vélez al Senado de la República, en el marco de las elecciones programadas para celebrarse este 8 de marzo de 2026. La decisión fue adoptada por el magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda, mediante el Auto CNE-E-DG-2025-021541, fechado el 8 de octubre del presente año. Sin embargo, todavía no existe una inscripción oficial del expresidente para el próximo año.
Según el documento, la medida busca establecer si el exmandatario habría incurrido en una posible inhabilidad contemplada en el artículo 179 de la Constitución Política, norma que define las circunstancias que impiden a una persona aspirar a una curul en el Congreso de la República.