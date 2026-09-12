De cómo Álvaro Uribe viajó del liberalismo de izquierda a la derecha

No había tenido duda de que Álvaro Uribe es un líder político de derecha hasta que reiteró que le parece inútil hablar de izquierda y derecha y precisó que la verdadera dicotomía es entre comunismo y libertad. Lo hizo como respuesta a los propósitos del presidente Abelardo De la Espriella y de sus cercanos con respecto a su partido, el Centro Democrático. En la reciente campaña, a él mismo lo habían calificado de fósil, de dinosaurio. A los ataques se sumó su antigua aliada María Fernanda Cabal, que lo acusó de avergonzarse de ser de derecha y de tener confusión doctrinaria. Lea también: Finalizó primera parte de indagatoria a Uribe por masacres en Antioquia, ¿qué sigue? Paloma, durante la campaña, sorprendió al seleccionar a Daniel Oviedo, un...