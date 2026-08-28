Fiscalía decide mantener investigaciones contra Álvaro Uribe por El Aro y La Granja: Corte decidirá si pasa a la Comisión de Acusaciones

Las investigaciones que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por las masacres de El Aro y La Granja, seguirán, por ahora, en manos del ente acusador mientras la Corte Constitucional adopta una decisión definitiva sobre la competencia para conocer esos procesos.

La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema decidió mantener en su despacho los expedientes, luego de que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes reclamara competencia sobre el proceso y solicitara el traslado de las actuaciones.

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