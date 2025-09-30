x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

“Vamos a ver que tan gallito de pelea es”: así fue la amenaza de Eduardo Montealegre a Armando Benedetti en chat de ministros

Los ministros del Interior y Justicia tuvieron un duro cruce de palabras en un chat ministerial dejando en evidencia sus diferencias.

  • Un chat de ministros dejó en evidencia las diferencias entre el jefe de la cartera de Justicia, Eduardo Montealagre; y el ministro del Interior, Armando Benedetti. FOTOS: Colprensa
    Un chat de ministros dejó en evidencia las diferencias entre el jefe de la cartera de Justicia, Eduardo Montealagre; y el ministro del Interior, Armando Benedetti. FOTOS: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 18 minutos
bookmark

Un clima tenso se estaría viviendo dentro del gabinete presidencial en el que destaca diferencias entre dos de las figuras más importantes para Gustavo Petro. Un chat revelaría las diferencias entre Eduardo Montealagre y Armando Benedetti.

En esta conversación conocida inicialmente por Caracol Radio, Montealegre, ministro de Justicia, le habla en un tono desafiante a Benedetti, ministro del Interior, y le lanza algunos insultos.

Uno de los primeros señalamientos al líder de la cartera del Interior fue sobre las negociaciones con los grupos ilegales. “Es un tibio con la paz total. Sólo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete” le escribió Eduardo Montealagre a Benedetti. “Ahora, posa de macho alfa del Gobierno. Ya ha causado muchos daños. No sea fantoche”, agregó.

Sin embargo, los insultos al exembajador y excongresista no pararon ahí, pues Montealegre cuestionó su gestión al frente de MinInterior. “Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio”, subrayó en el chat.

El cruce de palabras fue más tenso cuando el ministro de Justicia amenazó a Benedetti por sus investigaciones en una de las altas cortes del país. “Vamos a ver, que tan gallito de pelea es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”, le advirtió Montealegre.

Ante las palabras agresivas del MinJusticia contra el jefe de la cartera de Interior, Benedetti, aseguró que no participaría más en el chat ministerial mientras que otros miembros del gabinete pedían mesura ante la situación.

Armando Benedetti, la manzana de la discordia en el gobierno Petro

Esta no es la primera vez que un integrante del gobierno de Gustavo Petro ataca a Armando Benedetti, quien ha tenido diferentes cargos en la actual administración.

Varios funcionarios han manifestado tener diferencias con el actual ministro del Interior entre los que destacan la vicepresidenta Francia Márquez, la exministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad; la recién nombrada embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia; y el exjefe del despacho presidencial, Alfredo Saade.

Curiosamente, quien ha expresado diferencias con Benedetti termina o alejado del presidente, relevado del cargo o fuera del gabinete. Evidencia de esto han sido Márquez y Muhamad, quienes luego de expresar públicamente en un Consejo de Ministros su inconformidad con la presencia de Benedetti en la Casa de Nariño, fueron relegadas de los ministerios de Igualdad y Medio Ambiente, respectivamente, tras ser aceptadas sus renuncias.

Por otro lado, Saade, quien fue suspendido por la Procuraduría General por el caso de los pasaportes, señaló al ministro del Interior de influir en la medida puesta por el Ministerio Público.

“Sabes bien cómo lo tramabas cada vez que el fiscal visitaba la Casa de Nariño. Sabes bien que yo era un inconveniente para Laura, para ti, para quienes tienen al presidente Gustavo Petro secuestrado”, escribió meses atrás Saade en su cuenta de X en lo que varias personas interpretaron como un señalamiento a Benedetti.

El ministro del Interior, quien ha sido embajador y asesor presidencial durante la administración Petro tiene pendiente ante la Corte Suprema de Justicia un caso por presunto tráfico de influencias, que llevaron al parecer a irregularidades en contratos vinculados con el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (Fonade). También hay varios casos administrados por la Fiscalía que podrían pasar al alto tribunal como lo son la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2022 y una indagación por presunta violencia intrafamiliar contra su esposa en 2024 cuando era embajador ante la FAO en Italia.

