La Semana Santa en clave electoral: así van los candidatos

Arrancó la Semana Santa y si bien para algunos será un tiempo de reflexión, descanso y oración, para los candidatos presidenciales que buscan llegar a la Casa de Nariño se trata de un tiempo estratégico para seguir sumando adeptos y continuar en las correrías. El tiempo, literalmente corre, y restan apenas dos meses para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Aunque candidatos como Claudia López o Paloma Valencia arrancaron el Lunes Santo con visitas a territorio –la aspirante del Centro Democrático estuvo en Valledupar, en Cesar, mientras que la exalcaldesa hizo recorridos en su natural Bogotá–, otros comenzaron la Semana Mayor con sendas polémicas. Uno de ellos fue el jurista Abelardo de la Espriella, quien tuvo que capotear un escándalo relacionado con el nombramiento de un líder de la campaña en Cauca: Andrés Nazarith. La designación generó rechazo de líderes locales y denuncias de imposición y hasta racismo. No obstante, el equipo respondió señalando posibles intereses de sectores afines al Centro Democrático. No menos controvertidas fueron las pullas y los reclamos que lanzó María Ángela Holguín – excanciller y pareja de Sergio Fajardo–, contra Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. “Seguramente el señor tiene ideas de centro, pero también uno es lo que ha sido, con quién ha trabajado, con quién está (...) Me tiene sin cuidado qué representa Oviedo. El centro no se puede quedar única y exclusivamente en un señor que alza la mano y dice ‘yo soy de centro en una fórmula del Centro Democrático”, reclamó con vehemencia Holguín. Por otra parte, por los lados de la campaña de Iván Cepeda, se oficializó el cantado arribo de Comunes, el partido político nacido del Acuerdo de Paz con las extintas Farc y que perdió la personería jurídica tras las elecciones del pasado 8 de marzo al no superar el umbral. “Está comprometido con la continuidad de los cambios que reclama la nación, la implementación del Acuerdo de Paz y la construcción de una paz estable y duradera”, expresó la colectividad. El respaldo de la colectividad se da en medio de peleas y diferencias con figuras del Centro Democrático, en cabeza del propio jefe del partido, Álvaro Uribe Vélez. Las polémicas y disputas prometen acentuarse de cara a la recta final de los comicios. Aunque aún faltan ocho semanas para la primera vuelta, dentro de las campañas son conscientes que cada movida, acercamiento y recorrido serán determinantes para conquistar a los electores. Así transcurre la campaña, incluso en la Semana Mayor.

“Hay cosas en las que te quiero dar periodicazo”

En el arranque de la Semana Santa, la candidata presidencial Paloma Valencia –de la mano de algunos exaspirantes de la denominada Gran Consulta, como Juan Manuel Galán–, estuvo de correría en Valledupar. “El dinero de las regalías tiene que potenciar el desarrollo de las regiones y beneficiar a las comunidades; no se puede tener desarrollo y al lado la pobreza. Y para los jóvenes del Cesar, formación gratuita en tecnología que les abra el horizonte laboral”, destacó la candidata. Previamente, de la mano de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, Valencia lanzó un curioso mensaje publicitario de la campaña en la que ambos reivindican sus diferencias, pero destacan sus puntos de encuentro. “Sí, hay cosas en las que te quiero dar periodicazo”, arranca diciendo Oviedo, mientras que Valencia destaca que son muy distintos. “Obvio, yo soy un rayo”, dice él. “Yo una Paloma. Y además soy filósofa, abogada, escritora y llevo 12 años en el Congreso (...) obvio que pensamos muy distinto en muchas cosas”. Sin embargo, la senadora del Centro Democrático destaca que pensando en el futuro la fórmula es una página en blanco. “Podemos estar de acuerdo sobre tantas otras cosas de cómo solucionar los problemas de los colombianos, que tienen tantos dolores, tantas necesidades”, sostuvo. En respuesta Oviedo manifestó: “Y estamos de acuerdo con que solo sumando entre distintos se construye una Colombia más grande”. La fórmula coincide en que, si bien “se han dedicado a dividirnos y tenemos muchas heridas, hay que dejarlas atrás porque nosotros vinimos a sumar”, explicó Valencia. “Sin dejar que las cicatrices del pasado nos impidan crear un futuro mejor. Yo soy Juan Daniel Oviedo y quiero ser su vicepresidente”, respondió él. Justo desde Valledupar, la candidata presidencial uribista resaltó que esta es la oportunidad para que, por primera vez, Colombia sea gobernada por una mujer. “Es el tiempo de las mujeres y nos merecemos una oportunidad. Yo les prometo que las voy a hacer quedar bien, y voy a luchar con todas las fuerzas de mi cuerpo y mi corazón para demostrar que hacemos lo que decimos y somos capaces de construir el futuro de nuestros hijos”. Frente a la situación de seguridad de la región, Valencia anunció un plan de choque para atender hechos de delincuencia y violencia: “Vamos a arrancar capturando a los extorsionistas, a recoger toda la droga de las calles y a militarizar las vías, incluso en el sur del Cesar, en los límites con Norte de Santander. Velaremos porque los habitantes de esta región se sientan tranquilos, porque Colombia no puede seguir conviviendo con el miedo”.

Tensión por arribo de líder en Cauca

Momentos de tensión y dificultad persisten en el corazón de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, particularmente en el departamento del Cauca, donde la designación de un coordinador regional levantó ampolla, generó descontento y obligó a que la propia campaña emitiera un pronunciamiento aclarando la situación. El caso está relacionado con la designación de Andrés Nazarith como coordinador en Cauca, lo que desató malestar y desazón entre un grupo de personas que con anterioridad venía trabajando en la consolidación de la campaña en el departamento. La crisis la puso al descubierto el columnista Yohir Akerman en la Revista Cambio, quien reveló una carta firmada por 11 dirigentes regionales, quienes recordaron que por iniciativa propia desde agosto sentaron las pautas para la conformación de un comité en favor de la campaña de De la Espriella. Por ello, conformaron grupos de coordinación política, de jóvenes, mujeres, veteranos, entre otras; no obstante, los dirigentes reclamaron que, tras siete meses de trabajo, la dirección nacional designó “de manera inconsulta” a Nazarith. “El problema, según los firmantes, no fue solo el nombre. Fue lo que representaba. Lo describen como una persona polémica y desconocida en el Cauca, sin arraigo político en el departamento, sin experiencia en campañas de esa índole y sin capacidad de convocatoria”, explicó Akerman, advirtiendo que el dirigente “llegó a imponer decisiones arbitrarias, entre ellas la de intentar cambiar a los miembros del comité por amistades”. Ante estos hechos, la campaña emitió un comunicado en el que rechazó “de manera categórica” cualquier forma de discriminación dentro de sus estructuras. En esa línea, reconoció que tras el nombramiento un sector del equipo manifestó desacuerdo. No obstante, para la campaña, los argumentos del comité, “lejos de responder a criterios organizativos o políticos”, dejarían en evidencia “prácticas de exclusión relacionadas con su raza, origen, condición territorial y pertenecer a una minoría”. “La campaña considera inaceptable que en pleno siglo XXI persistan este tipo de conductas en espacios que deben representar a todos los colombianos: máxime en el Cauca, en donde los de siempre han causado, a partir de privilegios de casta, divisiones que no tienen sentido. Nazarith, que pertenece a los que nunca han dejado entrar a liderar, es nuestro coordinador en Cauca”, explicaron. Incluso, la campaña alertó que algunos de quienes promovieron la comunicación “hacen parte del Centro Democrático”.

Cantado: ExFarc respaldan a Cepeda

Semanas después del revés que sufrieron en las urnas tras las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo –en las que perdieron su personería jurídica–, ayer Comunes concretó un anunció que se daba por hecho: confirmó que adherirá a la campaña presidencial del hoy senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Si bien el movimiento, nacido del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc, decidió hacer coalición con Fuerza Ciudadana (del exgobernador Carlos Caicedo) en los comicios al Congreso, de cara a las presidenciales expresó su apoyo al candidato del Pacto. “Consideramos fundamental respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro, así como la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué, liderazgos comprometidos con la continuidad de los cambios que reclama la nación, la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y la construcción de una paz estable y duradera para Colombia”, expresó la colectividad. En esa línea, Comunes aseguró que el momento que vive el país “nos convoca a actuar con claridad y responsabilidad”, dando continuidad al trabajo político y social en los territorios junto a comunidades, organizaciones y ciudadanía en general. “Hoy, nuestro partido es expresión de una ciudadanía organizada donde confluyen el sentipensar por la nueva Colombia y las transformaciones sociales que requiere nuestro país”, precisaron. Además, Comunes destacó la trayectoria de Cepeda y Quilcué en defensa de los derechos, los pueblos, las víctimas y la justicia, así como su compromiso con las transformaciones sociales. “Representan una garantía para avanzar en el país que soñamos”, indicó la colectividad, convocando a su militancia y simpatizantes a “sumarse con decisión” a la campaña del Pacto Histórico. Para ello, pusieron a disposición su trabajo colectivo y experiencia en los territorios, para seguir construyendo un país con justicia social y paz. “Seguimos firmes en nuestro compromiso con la reconciliación, la justicia social y la dignidad”. De la mano de Nelson Alarcón –quien presidió Fecode y hoy integra la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)–, el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo Omar formalizó su aspiración presidencial. Pese a ser cercano a sectores de izquierda, el exmandatario está distanciado desde hace meses del presidente Gustavo Petro. Previamente, Cepeda se enfrascó en un debate con el expresidente Álvaro Uribe, luego de que el senador lo acusó durante un discurso en Medellín de tener presuntos vínculos con estructuras ilegales. “Cepeda, bandido camuflado de derechos humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mí, que han sustentado los atentados contra mi vida”, sostuvo Uribe. Cepeda volvió a señalar a Uribe Vélez de estar vinculado con clanes asociados al narcotráfico en las décadas de 1980 y 1990.

“El centro no es Oviedo”: Holguín

En momentos en los que el exgobernador Sergio Fajardo suma una intención de voto de apenas el 3,9 % –según la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica–, ayer su pareja, la exministra María Ángela Holguín, sorprendió con un video divulgado en sus redes en el que reivindicó el valor del centro político y lanzó pullas al Centro Democrático. “La voz del centro no es la voz de Oviedo”, aseguró la excanciller, en referencia a Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. “Hemos estado o yendo en estos últimos días unas voces –las mismas de siempre– donde dicen que Sergio Fajardo se tiene que unir a Paloma para salvar el país, porque Paloma y Oviedo son el camino”. En esa línea, la exministra –quien fue embajadora en Venezuela durante el Gobierno de Álvaro Uribe y ministra de Relaciones Exteriores de Juan Manuel Santos–, reclamó que quienes hacen esos planteamientos “no conocen a Fajardo”, al tiempo que insistió que es prematuro hacer esas propuestas y que todo deberá definirse en primera vuelta. “El centro es mucho más que eso (los votos de Oviedo). Seguramente el señor tiene ideas de centro, pero también uno es lo que ha sido, con quién ha trabajado, con quién está (...) Me tiene sin cuidado qué representa Oviedo. El centro no se puede quedar única y exclusivamente en un señor que alza la mano y dice ‘yo soy de centro en una fórmula del Centro Democrático”, explicó luego Holguín en diálogo con Caracol Radio, enrostrándole a Oviedo haber trabajado con la entonces senadora María del Rosario Guerra y con el expresidente Iván Duque, en cuyo gobierno fue director del Dane. “Ha trabajado con gobiernos de derecha, tiene ideas de centro, dice que respeta la paz (...) nos dijo el lunes siguiente a que ganó en la consulta: ‘mis líneas rojas son la paz’. ¿Y qué pasó con eso? A los dos días ya era candidato a la Vicepresidencia. Eso es lo que yo digo, uno tiene que ser coherente y consecuente con lo que dice”, agregó. De acuerdo con Holguín, Juan Daniel Oviedo “no es la única voz” de centro. “Hay unas voces con mucha mayor trayectoria, con mucha mayor coherencia que están ahí y que deben ser oídas. Es ahí donde yo donde está el punto con Oviedo”. La excanciller alegó con vehemencia que no puede ser que alguien diga “hoy amanecí de centro”, pese a que en el pasado trabajó con otras vertientes. En ese sentido, sostuvo que, pese a las líneas rojas que quiso trazar el exdirector del Dane frente a la paz, “todos sabemos lo que es un vicepresidente en un país. Yo llevo muchos años en el servicio público y un vicepresidente es lo que el presidente quiere que sea”. En paralelo, el representante Daniel Carvalho anunció su respaldo a la campaña de Fajardo, destacando que es “la mejor combinación de experiencia, seriedad y aplomo para liderar el polvorín en que se ha convertido Colombia”.

‘La Filomena’ y una reposición de votos