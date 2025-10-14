x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Investigan planes para atentar en contra del contralor general y las congresistas Paloma Valencia y Catherine Juvinao

Los tres funcionarios fueron citados a reuniones con las autoridades para fortalecer sus esquemas de seguridad.

  • Por un presunto plan para atentar contra su vida, al contralor Carlos Hernán Rodríguez, la representantes Catherine Juvinao y a la senadora Paloma Valencia se le fortalecieron los esquemas de seguridad. Fotos: Colprensa
    Por un presunto plan para atentar contra su vida, al contralor Carlos Hernán Rodríguez, la representantes Catherine Juvinao y a la senadora Paloma Valencia se le fortalecieron los esquemas de seguridad. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 45 minutos
bookmark

Las autoridades investigan un presunto plan para atentar contra tres figuras influyentes del país: el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, la senadora Paloma Valencia y la representante a la Cámara Catherine Juvinao.

La información fue conocida por organismos de inteligencia y comunicada directamente al presidente Gustavo Petro, así lo reveló inicialmente Blu Radio, medio que confirmó que tras recibir el reporte, el jefe de Estado ordenó activar de inmediato las medidas de protección necesarias para los tres funcionarios.

Lea también: UNP negó reducción de esquema de seguridad de Abelardo de la Espriella tras tutela del precandidato presidencial

De acuerdo con los informes de inteligencia, estas alertas señalan la existencia de un plan articulado para afectar la estabilidad institucional y, según la información preliminar, generar responsabilidad política sobre el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro.

Dichos informes mencionan una posible participación de exintegrantes de la Fuerza Pública en retiro. La hipótesis está siendo verificada por las autoridades.

¿Cuáles serán las disposiciones de seguridad para proteger la vida del contralor y las dos congresistas?

Ante el conocimiento de las presuntas amenazas, los tres funcionarios fueron citados a reuniones oficiales de seguridad para recibir detalles sobre las amenazas y para definir los protocolos de protección. El Gobierno Nacional dispuso el refuerzo inmediato de los esquemas de seguridad.

Para preservar la integridad del contralor y las dos congresistas, el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, junto al ministro del Interior, Armando Benedetti y la Unidad Nacional de Protección (UNP) estarían coordinando la implementación de medidas adicionales de seguridad.

Dentro de las disposiciones de las autoridades estaría el aumento de personal de protección, cambios en los desplazamientos y el monitoreo permanente de sus actividades oficiales. Adicional, la UNP y la Policía fortalecieron los esquemas, sumando nuevos hombres de protección.

Cabe resaltar que, aunque no existe información concreta sobre un atentado específico, las autoridades mantienen una alerta preventiva para evitar tragedias como las del pasado 7 de junio donde fue asesinado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Siga leyendo: UNP reconoció que no tiene suficientes carros blindados para proteger a todos los precandidatos presidenciales

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida