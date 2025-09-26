UNP negó reducción de esquema de seguridad de Abelardo de la Espriella tras tutela del precandidato presidencial

La Unidad Nacional de Protección (UNP) desestimó las acusaciones lanzadas por el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien denunció que se le redujo su esquema de seguridad.
”El precandidato Abelardo de la Espriella mantiene un esquema robusto de seguridad, aprobado por el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE). En ningún momento dicho esquema ha sido reducido ni modificado, y resulta falso que el presidente de la República haya impartido instrucción alguna para debilitarlo”.