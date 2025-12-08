x

En vivo | Se juega el cupo a la final: Nacional ya eligió a los titulares ante América, y el DIM ante Junior

Con los duelos entre DIM-Junior y América-Nacional, el cupo a la final se disputa entre tiburones y verdes, pero la presencia del Poderoso en la Libertadores también está en juego.

  • Nacional visita al América con la obligación de ganar por más de un gol y esperar que Junior caiga en el Atanasio. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Nacional visita al América con la obligación de ganar por más de un gol y esperar que Junior caiga en el Atanasio. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 19 minutos
bookmark

En una fecha simultánea de altísima presión tres instituciones históricas del país —Junior, Atlético Nacional y el Independiente Medellín— se juegan objetivos distintos. Los dos primeros buscan la final para disputar el título frente al Tolima, mientras el Rojo va por un cupo a la Libertadores.

El Junior llega a este clímax con el margen más amplio de tranquilidad. Líder de la zona con 11 unidades, tres por encima de los verdolagas, el club barranquillero tiene el destino completamente en sus manos. Un simple empate en el Atanasio Girardot sella su boleto a la final para medirse contra el Tolima. Sin embargo, jugar a defender la ventaja es un riesgo.

El Tiburón, incluso, puede permitirse el lujo de la derrota, pero solo bajo un escenario muy específico: que Atlético Nacional no consiga la victoria ante los Diablos Rojos. Dada su sólida diferencia de gol (+3), incluso si el cuadro antioqueño gana por la mínima diferencia, y Junior cae por un tanto, la paridad numérica favorecería al equipo de la Costa, haciendo que el elenco de Barranquilla dependa de sí mismo en casi cualquier escenario de resultado ajustado.

Nacional, por su parte, necesita obtener la victoria frente al América obligatoriamente y, además, que Junior pierda su encuentro ante el Medellín. Pero la victoria no puede ser marginal; deben superar al Tiburón en la diferencia de goles.

Ante América, Nacional formará con David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Elkin Rivero, Juan Manuel Rengifo; Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

Mientras que el DIM, frente al Junior, irá con Chaux; Mena, Mantilla y Ortíz; Alvarado, Arizala, Berrío, Serna, Barrera: León y Fydriszewski.

Siga aquí el minuto a minuto de esta fecha:

