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Desgarrador testimonio de familiares de la menor hallada muerta en una alcantarilla en Bogotá: “Reconocí a mi hija y pido justicia”

La madre de Ana Lucía González hizo una petición a las autoridades. La hermana de la niña relató cómo habría iniciado la tragedia.

  • El cuerpo de Ana Lucía González fue hallado en una alcantarilla en Ciudad Bolívar, Bogotá, tras ser reportada como desaparecida. La expareja de su hermana es el señalado como el presunto homicida. Foto: @arroba_machi
    El cuerpo de Ana Lucía González fue hallado en una alcantarilla en Ciudad Bolívar, Bogotá, tras ser reportada como desaparecida. La expareja de su hermana es el señalado como el presunto homicida. Foto: @arroba_machi
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Aún se siguen conociendo detalles del trágico desenlace de Ana Lucía González, una niña de 9 años que fue hallada muerta en una alcantarilla en Bogotá tras ser raptada presuntamente por la expareja de su hermana mayor. Justamente ella y la mamá de la niña se pronunciaron sobre lo ocurrido.

Ana Lucía estaba pasando sus vacaciones en el municipio de Mosquera, en la vivienda de Rusmeri, su hermana mayor. La niña tenía pensado regresar a su país, Venezuela, a mediados de este mes de septiembre para continuar con sus clases.

Sin embargo, tras luego de ser reportada como desaparecida, su cuerpo fue hallado en una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Sobre la tragedia, la mamá se pronunció en diálogo con el canal local CityTV e hizo una petición a las autoridades. “Reconocí a mi hija y pido justicia”, fue lo que mencionó, solicitando no dar por terminadas las investigaciones y no dejar en la impunidad el crimen cometido a la menor.

De igual manera, Rusmeri, hermana de Ana Lucía, dio su testimonio ante el medio mencionado y dio detalles sobre la relación que mantenía con el presunto agresor y dejó claro que era un ambiente marcado por la violencia.

Lea también | Se conocen detalles del caso de la menor hallada en un alcantarillado en Bogotá: el presunto responsable fue capturado

“Todo empieza por un mensaje que recibí en las horas de la mañana; él revisa mi celular y se da cuenta del mensaje que era de un hombre (...) él empezó a romper las cosas y en eso los niños se despertaron”, le explicó Rusmeri al medio local, explicando que ante la actitud agresiva del hombre salió a pedir ayuda en el CAI más cercano y al parecer le había dado la instrucción a la menor de salir a buscar ayuda y esperarla en un lugar que tenían acordado.

“Yo puse la denuncia y fue ahí donde me atendieron”, destacó González, quien agregó que, junto a las autoridades, llegaron hasta el barrio donde vivía y revisaron las cámaras. La niña sí había llegado a un lugar donde su hermana mayor le había dicho que la esperara, sin embargo, “detrás de ella venía ese sujeto, mi expareja, y él dobló la esquina”, relató.

“Como a los dos minutos la niña también va detrás de él y dobla la misma esquina y hasta ahí no sé más”, subrayó la mujer, quien en medio de una discusión con su expareja perdió a su hermana.

“Justicia, que este crimen no quedó impune porque ella solo era una niña, ella era un angelito, era un bebé que recién estaba empezando a vivir”, pidió Rusmeri ante el medio televisivo. “Yo quiero que hagan justicia, que nunca salga más de la cárcel, que lo condenen para siempre porque luego lo sueltan. Entonces él vuelve y hace lo que hizo porque él es una persona loca”, agregó.

Sobre la muerte de la menor, de acuerdo con el rastreo que se hizo con cámaras de seguridad y las investigaciones de la Policía y la Fiscalía, a las 10:30 a. m. del 14 de septiembre, el presunto homicida José Rojas Lárez salió con la niña en la motocicleta desde Porvenir Río, Mosquera, e ingresó a Bogotá por la calle 13 hasta el barrio Casandra, en la localidad de Fontibón. Tras permanecer alrededor de 3 minutos en dicho punto, regresó solo a Mosquera en la moto.

Luego, según la reconstrucción de los hechos presentada por el ente acusador, el martes, 15 de septiembre, alrededor de las 10:00 a. m., el hombre al parecer recogió a la niña del lugar donde la había dejado en Fontibón y la trasladó al barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde le habría ocasionado la muerte y habría abandonado su cuerpo.

Tras hallarse el cuerpo de la niña, los análisis preliminares forenses de Medicina Legal determinaron que la causa de muerte de la menor fue asfixia. Sobre el caso, ya fue capturado José Rojas Lárez, a quien la Fiscalía le imputó cargos por feminicidio agravado y delitos sexuales agravados.

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El detenido no aceptó los cargos y fue enviado a la cárcel, donde deberá responder por los señalamientos y, en caso de ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 60 años de prisión.

Siga leyendo: Encontraron con vida a Sofía Baquero, la niña de 12 años que estaba desaparecida en Bogotá

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo murió Ana Lucía González, la niña de 9 años?
Los análisis preliminares de Medicina Legal determinaron que Ana Lucía González murió por asfixia. Su cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, Bogotá, después de que fuera reportada como desaparecida.
¿Qué pidió la mamá de Ana Lucía González a las autoridades?
La madre pidió que las investigaciones continúen y que el crimen no quede en la impunidad. Tras reconocer el cuerpo de su hija, solicitó justicia por la muerte de la menor.
¿Qué dijo la hermana de Ana Lucía sobre el presunto agresor?
Rusmeri aseguró que mantenía una relación marcada por la violencia con el hombre señalado. Según su testimonio, durante una discusión acudió a un CAI para pedir ayuda y le indicó a Ana Lucía dónde esperarla.
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