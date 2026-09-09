Así reaccionó el sector salud, congresistas y exfuncionarios a denuncias de ministra Vesga

Las denuncias realizadas por la ministra de Salud, Ana María Vesga, que advierten sobre un presunto entramado de corrupción dentro de la entidad han desatado preocupación en el sector, a la vez que mensajes de apoyo a la funcionaria y respuesta de su antecesor, hoy adportas de varios líos disciplinarios y penales.
Vale recordar que la funcionaria hizo un balance de la situación que encontró a su llegada a la entidad, en donde —según ella— había deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas.
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Además, presuntamente fueron encontrados un volumen considerable de recursos comprometidos que nunca se ejecutaron. En ese sentido, dijo que para agosto de 2026, el rubro principal de estas asignaciones tenía una apropiación de $4,4 billones: $4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas $1,3 billones obligados y pagados, una diferencia cercana a $2,9 billones.
Ante esta situación distintas organizaciones y personalidades del sector manifestaron su preocupación y la necesidad de tomar acciones que permitan sanear a la cartera.