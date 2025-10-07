Grupos armados al asecho: estos son los municipios antioqueños en mayor riesgo para las próximas elecciones

Antioquia no salió bien librada en el más reciente informe de riesgo electoral publicado ayer por la Defensoría del Pueblo. Junto a Córdoba y Chocó, el departamento es uno de los territorios a nivel nacional en los que ese ente expresó su consternación por la seguridad de los candidatos y la sociedad civil para los próximos comicios legislativos y presidenciales.
El informe no solo puso de nuevo en primer plano la crítica situación de orden público por la que atraviesan municipios como Briceño, San Andrés de Cuerquia, Segovia y Remedios, sino que también fue el detonante para un nuevo choque entre los gobiernos departamental y nacional por las inestables condiciones en esas zonas.
El reparo central fue formulado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien señaló al gobierno del presidente Gustavo Petro como el principal responsable del fortalecimiento de los principales grupos armados que amenazan las elecciones y que precisamente ocuparon un lugar especial en las preocupaciones de la Defensoría.