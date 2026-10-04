“Hay que desamarrarle las manos a la Fuerza Pública”: Gobernador pide que se pueda intervenir en universidades ante violencia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, puso sobre la mesa una de las propuestas más sensibles dentro de la discusión sobre la modificación del Decreto 003 de 2021: que la Fuerza Pública pueda intervenir en universidades y otras instituciones de educación superior cuando se presenten hechos violentos, sin necesidad de contar previamente con la autorización de sus directivas.
Rendón respaldó la iniciativa del gobierno del presidente Abelardo De la Espriella para modificar la norma que establece los lineamientos para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas y sostuvo que el nuevo decreto debe diferenciar entre quienes ejercen pacíficamente el derecho a la protesta y quienes incurren en actos violentos.
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“Es una modificación necesaria, hay que desamarrarle las manos a la Fuerza Pública. La protesta pacífica es un derecho que debemos garantizar, pero la violencia no puede recibir el mismo tratamiento”, aseguró el mandatario.
El gobernador calificó el actual Decreto 003 de 2021 como “nefasto”, una valoración que hizo al referirse a las reglas vigentes para la actuación de las autoridades frente a las manifestaciones.
Precisamente, con la premisa de que la “la autonomía universitaria no está por encima del orden público”, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el mes pasado que su Gobierno creará un protocolo que establecería en qué casos las autoridades podrían intervenir en las universidades ante hechos de violencia o vandalismo.
Este aviso presidencial abre de nuevo el debate sobre los límites de la protesta, la autonomía universitaria y la actuación de la Fuerza Pública en esas instituciones.
El jefe de Estado dijo en alocución el domingo 13 de septiembre que “voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, en referencia a los hechos en los que haya comisión de delitos.
“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”, agregó el mandatario.
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De la Espriella fue enfático en que “las universidades tienen autonomía” y que “eso no está en discusión”, pero dijo que “la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”.